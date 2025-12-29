8 plantas que ajudam a refrescar a casa e ainda purificam o ar

Com as temperaturas em alta em grande parte do Brasil, buscar alternativas para aliviar o calor em casa se tornou uma prioridade. Uma solução eficiente e decorativa é usar plantas que funcionam como um ar-condicionado natural, ajudando a diminuir a sensação térmica e a purificar o ar que respiramos.

O segredo está no processo de transpiração. As plantas absorvem água pelas raízes e a liberam em forma de vapor pelas folhas. Esse mecanismo ajuda a umidificar e a resfriar o ambiente ao redor, criando um microclima mais agradável e saudável dentro de casa, sem gastar energia elétrica.

Integrar essas espécies na decoração não só embeleza os espaços, mas também melhora o bem-estar. Elas são capazes de filtrar compostos orgânicos voláteis (VOCs), comuns em produtos de limpeza e materiais sintéticos, tornando o lar um lugar mais seguro.

8 espécies para refrescar e purificar o ar

Espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata): além de ser extremamente resistente e fácil de cuidar, esta planta libera oxigênio durante a noite. Ela também filtra toxinas do ar, como benzeno e formaldeído, comuns em tintas e vernizes. Samambaia (Nephrolepis exaltata): com suas folhas volumosas, a samambaia é uma excelente umidificadora natural. Ela exige um pouco mais de umidade para se manter vistosa, mas o resultado é um ar notavelmente mais fresco e limpo. Jiboia (Epipremnum aureum): versátil e de crescimento rápido, a jiboia é outra ótima purificadora. Suas folhas em formato de coração ajudam a remover poluentes do ambiente e ela se adapta bem a diferentes níveis de luz. Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii): conhecida por suas flores brancas, esta planta tem uma alta taxa de transpiração. É eficaz na remoção de toxinas e poluentes do ar e suas folhas murcham visivelmente quando precisam de água, facilitando o cuidado. Clorito (Chlorophytum comosum): ideal para iniciantes, o clorofito combate poluentes como o monóxido de carbono e o xileno. Suas folhas longas e arqueadas contribuem para o processo de resfriamento do cômodo. Palmeira-areca (Dypsis lutescens): esta planta é uma das melhores para umidificar o ar. O estudo Clean Air Study da NASA (1989) destacou sua capacidade de liberar uma quantidade significativa de vapor de água, sendo ideal para salas de estar. Ficus-lira (Ficus lyrata): com suas folhas grandes e largas, o ficus-lira maximiza o processo de transpiração. Por ter um porte maior, pode ter um impacto mais perceptível na temperatura de um ambiente. Babosa (Aloe vera): famosa por suas propriedades medicinais, a babosa também é uma purificadora de ar eficiente. Ela libera oxigênio à noite e ajuda a remover compostos orgânicos voláteis presentes em produtos de limpeza.

Como otimizar os resultados

Para maximizar os benefícios, posicione as plantas próximas a janelas e varandas, onde a circulação de ar é maior. A quantidade também importa: especialistas sugerem ter ao menos uma planta de porte médio a cada 10 metros quadrados. Fique atento, pois algumas espécies, como o lírio-da-paz e a jiboia, podem ser tóxicas para cães e gatos se ingeridas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

