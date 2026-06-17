Risco de deslizamento: 5 sinais na sua casa que exigem atenção

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Mesmo fora da temporada de chuvas intensas, a prevenção é fundamental para a segurança de imóveis em áreas de risco. Identificar os primeiros sinais de um possível deslizamento de terra é crucial para proteger vidas, pois pequenas alterações na estrutura da casa ou no terreno ao redor podem indicar um perigo iminente que exige ação imediata.

Observar com atenção o ambiente é o primeiro passo. Mudanças que antes passavam despercebidas podem ser o aviso de que o solo está instável. Por isso, é essencial conhecer os principais indicadores de risco e saber como agir ao notar qualquer um deles.

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Sinais de alerta que não podem ser ignorados

Fique atento a qualquer alteração fora do comum, especialmente durante ou após períodos de chuva contínua. Os sinais podem aparecer de forma isolada ou combinada, e a velocidade com que surgem também é um fator importante a ser considerado. Abaixo estão os cinco principais pontos de atenção:

1. Rachaduras e fissuras: o surgimento de novas rachaduras em paredes, pisos, muros ou no terreno é um dos sinais mais claros. Fissuras em formato de escada ou que aumentam de tamanho rapidamente indicam que a estrutura está sob forte pressão e pode estar se movendo.

2. Portas e janelas emperradas: se portas ou janelas que antes abriam e fechavam sem dificuldade começam a emperrar, pode ser um sinal de que a estrutura da casa está se deformando. Isso acontece porque o movimento do solo está deslocando as fundações do imóvel.

3. Inclinação de postes e árvores: observe a verticalidade de postes, cercas e árvores no seu quintal ou na vizinhança. Uma inclinação súbita ou progressiva que não existia antes mostra que o terreno está cedendo e perdendo a estabilidade.

4. Surgimento de degraus ou "barrigas" no terreno: a formação de ondulações, rebaixamentos ou saliências no solo, conhecidas como "barrigas", é um forte indício de movimentação de massa. O aparecimento de água minando na base de encostas, em locais onde antes não havia, também é um sinal de alerta.

5. Sons incomuns: ruídos estranhos, como estalos nas paredes da casa ou no terreno, podem indicar que a terra e a estrutura estão se acomodando de forma perigosa. Esses sons costumam preceder um movimento mais brusco do solo.

O que fazer ao identificar um sinal de risco

Ao perceber qualquer um desses sinais, a recomendação é clara: saia do imóvel imediatamente e procure um local seguro. Em seguida, acione a Defesa Civil do seu município pelo telefone 199 ou ligue 193 (Bombeiros). Não retorne ao local até que uma vistoria técnica autorize e garanta a segurança da área.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.