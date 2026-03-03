Sua casa é segura? 7 dicas de prevenção para chuvas e deslizamentos

Alertas da Defesa Civil por conta das fortes chuvas no Norte de Minas Gerais colocam moradores em atenção máxima. Em Porteirinha, uma ordem de evacuação foi emitida pelo risco iminente de rompimento da Barragem das Lajes, um cenário que reforça a importância de saber identificar sinais de perigo em casa durante temporais.

Situações como essa servem de aviso para todo o país. A prevenção começa com a observação atenta do imóvel e de seu entorno. Pequenos detalhes podem indicar que uma estrutura está comprometida ou que o solo está instável, permitindo uma evacuação segura antes que um acidente grave aconteça.

Com base nas orientações da Defesa Civil, reunimos sete pontos cruciais que todos devem monitorar em suas residências, especialmente antes e durante períodos de chuva intensa, para garantir a segurança da família.

Sinais de alerta para ficar de olho

A atenção deve ser redobrada em imóveis construídos próximos a encostas e barrancos. Sinais de movimentação de terra, mesmo que sutis, exigem uma ação imediata. Confira os principais pontos a serem observados:

Trincas e rachaduras: Fique atento ao aparecimento de novas rachaduras ou ao aumento das já existentes em paredes, pisos ou muros. Elas podem indicar movimentação do solo ou da estrutura. Portas e janelas emperradas: Se portas ou janelas começam a emperrar, pode ser um sinal de que a estrutura da casa está se deformando devido à pressão do terreno. Infiltrações e umidade: Manchas de umidade ou goteiras no teto ou nas paredes podem indicar problemas no telhado ou o acúmulo de água em locais indevidos. Inclinação de estruturas: Observe se postes, árvores ou muros próximos à sua casa apresentam alguma inclinação repentina. Este é um forte indício de que o solo está cedendo. Surgimento de minas d'água: O aparecimento de poças ou filetes de água em locais onde não havia antes, especialmente em encostas, significa que o solo está saturado e com alto risco de deslizar. Água barrenta: Se a água de córregos ou encostas próximas se tornar barrenta, isso pode sinalizar que a terra está sendo carregada pela enxurrada, aumentando o risco de deslizamentos. Estalos na estrutura: Sons incomuns, como estalos ou ruídos vindos de paredes ou do telhado, podem indicar que a estrutura está sob tensão e em risco de colapso.

O que fazer em caso de emergência

Ao identificar qualquer um desses sinais, a recomendação é clara: saia do imóvel imediatamente. É fundamental ter um plano de evacuação preparado com antecedência e se dirigir a um local seguro, como a casa de parentes ou abrigos públicos.

Não tente consertar o problema por conta própria e não retorne ao local até que um profissional qualificado autorize. A vida é sempre a prioridade. Em qualquer situação de risco, acione a Defesa Civil do seu município pelo telefone 199 (quando disponível) ou pelo número de emergência local.

