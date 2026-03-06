Sua casa corre perigo? 7 sinais de problemas estruturais sérios
Rachaduras, infiltrações e portas que não fecham podem ser mais do que um incômodo; aprenda a identificar os alertas de que o imóvel precisa de reparos
compartilheSIGA
Pequenas rachaduras na parede ou uma porta que teima em não fechar direito podem parecer apenas detalhes do dia a dia. No entanto, esses sinais, muitas vezes ignorados, podem ser alertas importantes de que a estrutura do seu imóvel está comprometida e precisa de atenção imediata. Identificar esses problemas no início é fundamental para garantir a segurança dos moradores e evitar custos elevados com reparos emergenciais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ignorar os avisos que a própria construção dá pode levar a danos severos e, em casos extremos, a colapsos. Por isso, saber o que observar é o primeiro passo para proteger seu patrimônio e sua família. Ficar atento a mudanças sutis na aparência e no comportamento da casa ajuda a agir antes que a situação se agrave.
Leia Mais
Sua casa está segura? 5 sinais na estrutura que exigem atenção
Como proteger sua casa de alagamentos: 5 medidas simples e eficientes
Sete alertas de problemas estruturais
Alguns problemas são mais evidentes que outros, mas todos exigem uma avaliação cuidadosa. Veja os principais sinais de que algo pode estar errado com a estrutura do imóvel:
Rachaduras em locais específicos: Fissuras finas e superficiais são comuns, mas as diagonais, que parecem degraus em paredes de tijolos, ou que atravessam vigas e lajes, são preocupantes. Se elas aumentam de tamanho ou profundidade, o alerta é máximo.
Portas e janelas emperradas: Quando portas e janelas começam a agarrar no batente ou a apresentar vãos irregulares sem um motivo claro, como umidade, pode ser um sinal de que a estrutura da casa está se movendo ou assentando de forma desigual.
Pisos inclinados ou afundando: A sensação de desequilíbrio ao caminhar ou o aparecimento de vãos entre o piso e o rodapé indicam problemas na fundação ou nos elementos que sustentam o contrapiso. Bolas ou outros objetos redondos rolando sozinhos para um canto do cômodo também são um forte indício.
Infiltrações e umidade no piso e no teto: Manchas de mofo, pintura descascada ou umidade que sobe pelas paredes podem indicar vazamentos, mas também podem ser um sintoma de que a impermeabilização da fundação foi comprometida, permitindo que a água do solo afete a estrutura.
Estalos e ruídos frequentes: Todas as estruturas de uma casa trabalham e produzem alguns ruídos. Porém, estalos altos e constantes, especialmente em dias sem vento ou variações bruscas de temperatura, podem significar que madeira ou aço estão sob tensão excessiva.
Vigas e pilares danificados: Inspecione visualmente as vigas e os pilares da sua casa, se estiverem aparentes. Rachaduras, deformações (barrigas) ou sinais de que o concreto está se desfazendo são sinais de risco iminente que não podem ser ignorados.
Descolamento de revestimentos: Azulejos que estufam ou caem da parede ou do piso sem motivo aparente podem indicar que a base onde estão assentados está se movendo. Essa movimentação, mesmo que milimétrica, é suficiente para soltar as peças e sinalizar um problema maior por trás.
Ao identificar um ou mais desses sinais, não hesite em procurar um engenheiro ou arquiteto para uma avaliação técnica. A ação preventiva e a contratação de um especialista são as melhores formas de diagnosticar a causa do problema, garantir a segurança dos moradores e evitar que pequenos reparos se transformem em grandes prejuízos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.