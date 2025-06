Usar borra de café nas plantas virou um truque caseiro popular entre quem cultiva em casa, especialmente por ser uma alternativa natural, acessível e sustentável. Mas, apesar dos benefícios, nem todas as espécies reagem bem a esse tipo de adubo orgânico. Saber como aplicar corretamente e em quais plantas é importante para o cultivo doméstico

Rica em nutrientes como nitrogênio, potássio e magnésio, a borra de café pode melhorar o solo, fortalecer raízes e até ajudar no combate a pragas. No entanto, o uso incorreto pode comprometer o crescimento das plantas, alterando o pH da terra ou favorecendo o surgimento de fungos.

Benefícios da borra de café como adubo orgânico

A borra de café possui nutrientes que ajudam no crescimento saudável das plantas, por ser uma ótima fonte de nitrogênio ela estimula o crescimento das folhas, além de melhorar a estrutura do solo deixando-o mais poroso e com melhor retenção de água. Esse tipo de adubo também atrai minhocas, ajudando a fertilizar naturalmente as plantas.

Um dos benefícios principais da borra de café é ser usada como um repelente natural, afastando formigas e lesmas. É importante lembrar que esse tipo de adubo quando usado corretamente, melhora a saúde do solo e fortalece o sistema radicular.

Outras utilidades da borra de café no cultivo doméstico

Cobertura leve para o solo: protege contra ressecamento;



protege contra ressecamento; Redutor de odores: ótimo para hortas e vasos próximos a áreas de convivência;

ótimo para hortas e vasos próximos a áreas de convivência; Componente para substrato caseiro: melhora a textura e o valor nutricional do solo.

Quais plantas se beneficiam da borra de café

Algumas plantas se beneficiam especialmente dos nutrientes e da leve acidez da borra de café. Entre elas:

Hortênsias: apreciam solos mais ácidos e florescem com mais intensidade;



apreciam solos mais ácidos e florescem com mais intensidade; Azaleias: também se adaptam bem à acidez e ganham folhagens mais verdes;



também se adaptam bem à acidez e ganham folhagens mais verdes; Samambaias: se beneficiam da matéria orgânica e da retenção de umidade;



se beneficiam da matéria orgânica e da retenção de umidade; Tomateiros: o nitrogênio da borra contribui para um crescimento saudável;

o nitrogênio da borra contribui para um crescimento saudável; Cenouras e rabanetes: se desenvolvem bem quando a borra é misturada ao solo.

Em plantas cultivadas dentro de casa, o uso deve ser mais controlado. Sempre seque bem a borra antes de aplicar e evite o contato direto com as raízes.

Plantas que não se adaptam à borra de café

Nem todas as plantas reagem bem à borra. Algumas preferem solos neutros ou alcalinos:

Lavandas : preferem solo mais seco e alcalino;



: preferem solo mais seco e alcalino; Alecrim: raízes frágeis que não toleram excesso de umidade;



Orquídeas: sensíveis a mudanças no pH do substrato;

Suculentas e cactos: exigem solo bem drenado e com pouca matéria orgânica.

Suculentas exigem solo bem drenado e com pouca matéria orgânica bemG7986 de pixabay

Nesses casos, o uso de borra pode comprometer o crescimento ou causar apodrecimento das raízes

Como usar borra de café nas plantas

A seguir veja como aplicar o adubo corretamente: