As lesmas são atraídas pela umidade, então é fundamental manter a ventilação e a luminosidade naturais sempre que possível

Com a chegada das chuvas, é comum que lesmas invadam áreas úmidas em busca de abrigo e alimentos. Elas se espalham facilmente por jardins, varandas e, em alguns casos, até pelo interior da casa, deixando atrás de si um rastro pegajoso e difícil de remover.

Esses pequenos invertebrados, embora inofensivos, podem causar desconforto e exigem atenção para evitar proliferação. Abaixo, veja métodos para prevenir a entrada de lesmas em casa e técnicas para limpar as marcas deixadas por elas.

Leia também:

4 dicas para evitar lesmas nos dias de chuva

Saiba quais são os 4 truques que podem deixar sua casa livre de lesmas na temporada de chuva:



1. Crie barreiras naturais com ingredientes acessíveis



O uso de cascas de ovos trituradas, areia, sal grosso e café ao redor das portas e janelas é um método prático para impedir a passagem das lesmas. Esses materiais formam uma barreira que elas evitam atravessar, pois a textura e a acidez são desconfortáveis para seu corpo sensível. Essa técnica é eficiente em áreas externas ou na entrada da casa.



2. Plantas que repelem naturalmente as lesmas



Plantas como hortelã, alecrim e arruda têm odores fortes que agem como repelentes naturais. Colocar vasos próximos a pontos de entrada ou na varanda não só ajuda a afastar lesmas, como também traz um toque de frescor para o ambiente. Além disso, essas plantas exigem pouca manutenção e são versáteis em pequenas áreas.



3. Armadilhas com cerveja ou vinagre

Um truque eficaz é preparar pequenas armadilhas com tampas de garrafa ou potes rasos contendo cerveja ou vinagre. Esses líquidos atraem as lesmas, que acabam ficando retidas. Deixe as armadilhas em pontos estratégicos e troque-as diariamente, descartando o conteúdo de forma adequada.



4. Controle de umidade no interior da casa



As lesmas são atraídas pela umidade, então é fundamental manter a ventilação e a luminosidade naturais sempre que possível. Em áreas internas, usar desumidificadores ou ventiladores de chão ajuda a reduzir o excesso de umidade. Assim, o ambiente se torna menos convidativo para esses visitantes.



Como limpar o rastro das lesmas



Após afastar as lesmas, pode ser desafiador lidar com as marcas brilhantes que elas deixam para trás. Essas trilhas de muco podem manchar superfícies e se tornam ainda mais visíveis em locais lisos. Saiba métodos para limpar os rastros sem danificar os pisos:



Vinagre branco e água morna



Prepare uma solução com partes iguais de vinagre branco e água morna, e aplique diretamente nos rastros com um pano macio. O vinagre dissolve o muco e facilita a limpeza, além de ser seguro para a maioria das superfícies.



Bicarbonato de sódio



Em áreas que exigem mais esforço, espalhe bicarbonato de sódio sobre a trilha e esfregue suavemente com uma esponja úmida. O bicarbonato ajuda a remover o resíduo sem deixar manchas.



Sabão neutro



Se o rastro for em pisos de madeira ou superfícies delicadas, utilize apenas uma solução de água e sabão neutro. Limpe com um pano macio e seque logo após, para evitar marcas.

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão.