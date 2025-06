A tecnologia dos robôs aspiradores tem ganhado protagonismo em lares brasileiros, prometendo limpeza automática sem esforço. Mas a pergunta que muitos fazem é: robô aspirador vale a pena? De acordo com as propagandas, esses aparelhos reduzem o esforço doméstico e mantêm pisos limpos diariamente.

No entanto, a eficácia varia bastante conforme o tipo de casa, piso e necessidade de manutenção. A seguir, veja o que considerar antes de trocar a vassoura e o pano por um robô.

Quando o robô aspirador funciona de verdade

O robô aspirador é mais eficaz em ambientes com piso liso, como porcelanato, cerâmica, vinílico ou laminado. Nessas superfícies, ele consegue remover quase toda a poeira fina, migalhas e pelos de animais, especialmente se o uso for diário. Tapetes baixos e firmes também costumam ser bem higienizados, principalmente quando o aparelho tem escovas giratórias ou sucção centralizada.

No entanto, em tapetes mais altos ou felpudos, a eficiência cai consideravelmente. O aparelho pode travar, enroscar ou deixar sujeira acumulada, principalmente nas bordas. Já em pisos muito irregulares, como cimentados ou com rejuntes fundos, o robô pode ter dificuldade para aspirar uniformemente.

Em casas com animais, os modelos mais avançados conseguem recolher boa parte dos pelos, mas exigem esvaziamento e limpeza dos filtros com mais frequência. A limpeza fica ainda mais eficiente quando o ambiente está livre de obstáculos, como fios soltos ou brinquedos no chão.

De R$ 1.000 a mais de R$ 3.000, robô aspirador pode economizar tempo, mas exige estratégia e manutenção Proxima Studio

Preço médio e modelos recomendados

Segundo comparativos de 2025:

modelos básicos custam entre R$600 a R$?1.200;



robôs com passagem de pano e navegação laser giram entre R$ 1.500 e R$ 3.000;

linhas premium, com autoesvaziamento e sensores avançados, ultrapassam R$ 3.500.

Afinal, o aspirador vale a pena? Veja para quem ele realmente compensa

Sim, o robô aspirador vale a pena, mas não para todo mundo. Ele é ideal para quem tem pouco tempo para limpar a casa e mora em ambientes com piso liso, poucos obstáculos no chão e sem grandes desníveis. Também funciona muito bem como aliado de quem tem pets, desde que o aparelho seja usado diariamente e mantido limpo.

Por outro lado, quem vive em casas grandes com escadas, muitos tapetes altos ou cômodos desorganizados pode se frustrar com os limites do aparelho. Nesse caso, ele funciona apenas como complemento, e não como solução principal de limpeza.

Para quem busca praticidade no dia a dia, economia de tempo e não se importa em continuar fazendo faxinas mais pesadas de tempos em tempos, o investimento tende a compensar, especialmente nos modelos intermediários com boa autonomia e mapeamento inteligente.