Você encontra aquele móvel antigo cheio de charme, ou simplesmente herda uma peça da família mas, ao se aproximar, sente um cheiro forte e característico de “guardado” ou “antigo” que invade o ambiente. Esse odor não é só incômodo: ele também pode indicar acúmulo de umidade, mofo ou resíduos de produtos antigos. A boa notícia é que, com truques acessíveis, é possível recuperar esses móveis e se livrar do cheiro sem danificar a peça.

Por que os móveis antigos ficam com cheiro?

Antes de resolver o problema, é importante entender o motivo. O cheiro de “antigo” surge principalmente em móveis que ficaram muito tempo guardados ou fechados, sem circulação de ar. Em geral, isso acontece com armários, estantes, cômodas e baús, especialmente se estiverem em ambientes úmidos. O odor pode ser intensificado por:

presença de mofo ou bolor;



falta de ventilação constante;



absorção de odores antigos da casa ou do ambiente;

revestimentos internos que absorvem umidade, como papel ou tecido.

Como tirar o cheiro de móveis antigos da madeira

Madeiras antigas costumam concentrar odores fortes, mas também são resistentes a limpezas mais profundas. Uma forma eficiente de limpar é:

use vinagre branco com água morna (na proporção 1:1);

com um pano, umedeça-o levemente;

passe por dentro e por fora do móvel, deixando as portas e gavetas abertas por algumas horas para ventilar.



Se o cheiro persistir, experimente deixar tigelas com carvão ativado, bicarbonato de sódio ou pó de café dentro dos compartimentos por alguns dias, esses ingredientes ajudam a neutralizar odores sem agredir o móvel.

E os estofados, como tirar o cheiro?

No caso de poltronas, cadeiras estofadas ou sofás com tecido antigo, o ideal é começar com uma limpeza a seco:

polvilhe bicarbonato de sódio por toda a superfície;

deixe agir por algumas horas;

em seguida, aspire; se o tecido permitir, finalize com um pano umedecido em vinagre branco diluído com água morna.

Outra dica é usar um spray caseiro com partes iguais de vinagre branco, água e algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou citronela, além de eliminar o odor, ainda perfuma o ambiente.

Basta um pouco de paciência, ventilação e os produtos certos para transformar qualquer armário ou cômoda esquecida em um destaque na sua decoração Freepik

Gavetas e interiores com cheiro forte: o que fazer?

As gavetas, por estarem mais fechadas, podem concentrar ainda mais o cheiro. Para essas partes do móvel, experimente:

forrar com jornal seco, que absorve o cheiro com o tempo;

usar saquinhos de algodão com cravo-da-índia, folhas de louro ou canela; colocar pedaços de giz ou carvão ativado para absorver a umidade.

Se o móvel tiver revestimento interno de papel antigo, considere a remoção e substituição por papel contact ou tecido, após a limpeza da madeira.

Como evitar que o cheiro volte?

Após a limpeza, é fundamental manter a circulação de ar e a ventilação dentro dos móveis. Deixe portas e gavetas entreabertas sempre que possível, especialmente em dias quentes. Evite colocar peças diretamente contra paredes úmidas e prefira manter sachês naturais e renová-los a cada dois meses.