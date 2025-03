O outono chegou, as temperaturas começam a cair e é tempo de revirar o guarda-roupa em busca daqueles casacos quentinhos que ficaram esquecidos no fundo da gaveta. Mas junto com eles pode vir um incômodo clássico da temporada: o cheiro de mofo e as manchas esbranquiçadas. Saber como tirar mofo de roupa é crucial para recuperar as peças e mantê-las limpas e seguras para o uso.

Veja a seguir métodos para remover o mofo de roupas guardadas por muito tempo, e como evitar que ele volte a aparecer.

Onde o mofo costuma aparecer nas roupas

O mofo tende a se instalar em tecidos naturais, como algodão e linho, principalmente em locais mais abafados e com umidade constante. Armários fechados, caixas plásticas e sacos sem ventilação são os principais vilões. Quando a circulação de ar é pouca e o ambiente é propício, o fungo se prolifera rapidamente.

Como tirar mofo de roupa com misturas caseiras

Se as manchas apareceram, existem truques que funcionam bem, veja:

Vinagre branco: aplique vinagre puro diretamente na mancha, deixe agir por 20 minutos e depois lave normalmente;



aplique vinagre puro diretamente na mancha, deixe agir por 20 minutos e depois lave normalmente; Bicarbonato de sódio: misture com um pouco de água até formar uma pasta e aplique sobre a mancha. Deixe agir por 30 minutos antes de lavar;



misture com um pouco de água até formar uma pasta e aplique sobre a mancha. Deixe agir por 30 minutos antes de lavar; Suco de limão com sal: funciona bem em roupas brancas. Aplique na mancha, esfregue suavemente e leve ao sol por algumas horas antes de lavar;

funciona bem em roupas brancas. Aplique na mancha, esfregue suavemente e leve ao sol por algumas horas antes de lavar; Leite quente: para tecidos delicados, mergulhe a área manchada em leite morno por 1 hora antes da lavagem.

Cuidado com os tecidos: nem toda receita serve para tudo

Cada tecido reage de forma diferente aos produtos caseiros. Evite o uso de limão e bicarbonato em roupas coloridas, pois podem manchar. Sempre teste a solução em uma pequena parte da roupa antes de aplicar na mancha toda.

Para tecidos mais finos ou sintéticos, prefira sabão neutro e repita a lavagem se necessário. Em casos mais graves, o ideal é procurar uma lavanderia especializada.

É essencial que suas roupas de frio sejam guardadas da maneira certa para evitar o mofo novamente Freepik

Como evitar que o mofo volte a aparecer

Depois que a roupa estiver limpa e seca, siga alguns cuidados para evitar que o mofo volte:

guarde as peças em locais secos e ventilados;



evite sacos plásticos fechados por muito tempo;



coloque saquinhos de giz, carvão ativado ou sílica gel nos armários para absorver a umidade;

deixe as portas do guarda-roupa abertas de vez em quando para ventilar.

Quando o cheiro fica e a mancha sai: como resolver

Mesmo após remover a mancha, algumas roupas ainda ficam com um odor desagradável. Nesse caso: