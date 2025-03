Quem convive com cachorros sabe que o carinho compensa qualquer trabalho. No entanto, mesmo com higiene em dia, é comum que a casa acabe acumulando um cheiro característico dos animais, principalmente em dias quentes ou chuvosos. Saber como tirar cheiro de cachorro da casa é uma forma de manter o ambiente mais agradável sem interferir no bem-estar do pet.

Confira a seguir técnicas seguras e respeitosas para eliminar os odores e deixar os espaços limpos e frescos.

Principais causas do cheiro e como evitá-las

O odor pode ter várias origens:

acúmulo de pelos e oleosidade na pelagem;



caminhas e cobertas sem lavagem frequente;



urina ou saliva em tapetes e sofás;

umidade que penetra em tecidos e estofados.

Evitar o acúmulo de sujeira é o primeiro passo. Mantenha uma rotina de escovação dos pelos, troque e lave tecidos usados pelo pet.

Como eliminar o cheiro do ambiente sem prejudicar o cachorro

Para que a limpeza não cause desconforto ao animal, escolha produtos neutros e sem fragrância forte. Veja algumas soluções:

vinagre branco diluído em água é ótimo para pisos e superfícies;



bicarbonato de sódio em tapetes ajuda a absorver odores; basta espalhar uma camada fina sobre o tapete, deixar agir por 15 a 30 minutos e depois aspirar completamente;

lavar as caminhas com sabão neutro e deixar secar ao sol.

Mas atenção, evite usar água sanitária, amônia ou alvejantes onde o pet circula, pois essas substâncias podem causar irritações na pele e nas vias respiratórias dos animais.

Itens da casa que merecem mais atenção

Alguns objetos acumulam mais odores e merecem uma limpeza mais frequente:

Tapetes e carpetes

Esses objetos devem ser aspirados toda semana e lavados com regularidade. A lavagem pode ser feita com sabão neutro ou específico para tecidos, usando água morna e enxágue abundante. Sempre deixe secar completamente ao sol antes de recolocá-los no ambiente.

Almofadas, mantas e sofás

Caso tenham tecidos porosos devem ser higienizados com produtos específicos, como limpadores à base de enzimas, que quebram as partículas orgânicas responsáveis pelo mau cheiro.

Outra opção são os produtos próprios para higienização de estofados, que podem ser aplicados com pano úmido ou escova de cerdas macias;

Áreas com piso frio

Também acumulam cheiros se não forem secas adequadamente após a limpeza, pois a umidade residual favorece a proliferação de bactérias e fungos que causam mau odor.

Como manter a casa sempre fresca mesmo com pet

A melhor forma de manter o ambiente fresco é a prevenção. Veja algumas medidas simples:

ventile bem os cômodos, deixando portas e janelas abertas sempre que possível;



use purificadores de ar naturais com carvão ativado;



dê banhos regulares no cachorro, de acordo com a indicação veterinária;

adote um cronograma de limpeza para os itens do pet e os espaços onde ele circula.

Em média, recomenda-se lavar os pertences do seu animal ao menos uma vez por semana e realizar a limpeza geral dos ambientes a cada dois dias ou sempre que houver acúmulo de pelos e sujeiras visíveis.