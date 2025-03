Um alicate de unha sem corte pode atrapalhar a rotina de cuidados pessoais. Com o tempo e o uso contínuo, as lâminas do alicate perdem o fio, tornando o corte mais difícil e menos preciso. Mas a boa notícia é que não é preciso trocar o alicate sempre que isso acontece.

Se você quer aprender como amolar alicate de unha em casa, existem métodos que devolvem a afiação sem a necessidade de ferramentas profissionais. Confira as melhores formas de recuperar o corte do seu alicate e mantê-lo sempre pronto para o uso!

Como amolar alicate de unha em casa

Existem diversas técnicas para recuperar o fio do alicate sem precisar levá-lo a um profissional. Veja as opções mais eficientes:

Usando lixa de unha

Uma maneira prática é utilizar uma lixa de unha grossa. Para isso:

feche o alicate sobre a lixa;



faça movimentos de corte repetidos por alguns minutos;

teste o corte em um pedaço de papel para verificar se a afiação melhorou.

Utilizando papel alumínio

O papel alumínio também pode ajudar a amolar o alicate de unha. O processo é simples:

pegue um pedaço de papel alumínio e amasse para formar uma bola;



faça cortes na bolinha repetidas vezes;

após alguns minutos, teste o alicate e repita o processo se necessário.

Existem três formas práticas de amolar seu alicate de unha Freepik

Amolando com lixa d'água

A lixa d'água 1200 é uma alternativa eficiente para quem busca um resultado mais profissional:

passe a lâmina do alicate na lixa em movimentos circulares;



repita o processo até perceber que o corte está mais preciso;

limpe o alicate antes de usá-lo novamente.

Como manter o alicate afiado por mais tempo?

Além de amolar o alicate periodicamente, alguns cuidados ajudam a prolongar a afiação: