Integrar o aquecedor de gás à decoração da casa é um desafio comum, especialmente em cozinhas e áreas de serviço. Embora indispensável para o funcionamento da água quente, o aparelho pode destoar do restante do ambiente.

Ainda assim, é possível disfarçá-lo com soluções que combinam estética e segurança. Veja a seguir ideias criativas para harmonizar o aquecedor com o espaço sem comprometer sua funcionalidade.



Escolha o local ideal para o aquecedor

Antes de pensar na decoração, é importante que o aquecedor de gás esteja instalado de acordo com as normas de segurança. Para isso é necessário seguir alguns passos, como:

Ventilação adequada

Certifique-se de que o local escolhido para o aquecedor tem ventilação suficiente para a dispersão de gases. Isso é essencial para evitar riscos e garantir que o aparelho funcione corretamente.

Proximidade de pontos de uso

O aquecedor deve ser instalado perto dos locais onde a água quente será usada, como banheiros e cozinhas, para evitar a perda de eficiência e desperdício de energia.

Ideias para disfarçar o aquecedor

Com o local definido, você pode pensar em soluções criativas para integrar o aquecedor à decoração do ambiente.

Armários planejados com aberturas

Uma das soluções mais práticas é esconder o aquecedor em um armário planejado. Certifique-se de que o móvel tenha aberturas para ventilação e seja feito de material resistente ao calor, como: aço inoxidável, madeira tratada ou MDF e vidro temperado.

Painéis vazados

Painéis vazados ou ripados são ótimos para disfarçar o aquecedor sem prejudicar a circulação de ar. Escolha materiais que combinem com a decoração, como madeira ou metal pintado.

Adesivos e revestimentos

Se o aquecedor estiver em um local visível, considere aplicar adesivos ou revestimentos que combinem com o ambiente. Adesivos de vinil podem transformar o aparelho em um elemento decorativo.

Dicas de segurança ao decorar

A estética é importante, porém nunca comprometa a segurança ao tentar disfarçar o aquecedor.

Mantenha espaços livres

Deixe espaço suficiente ao redor do aparelho para facilitar a manutenção e evitar superaquecimento. Consulte o manual do fabricante para saber as distâncias recomendadas.

Consulte um profissional

Antes de instalar qualquer cobertura ou painel, consulte um técnico especializado para garantir que a decoração não interfere na segurança ou funcionamento do aquecedor.

Integração com o restante do ambiente

Além de disfarçar o aquecedor, você pode integrá-lo à decoração para criar um ambiente mais harmônico.

Combine cores e acabamentos

Pinte o armário ou painel com cores que combinem com os tons predominantes do ambiente. Isso ajuda a disfarçar o aquecedor sem chamar atenção.

Decoração funcional

Adicione elementos funcionais, como prateleiras ou suportes, ao redor do aquecedor para otimizar o espaço e torná-lo mais útil.