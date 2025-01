Conheça o chá que previne o envelhecimento precoce e regula o metabolismo

Mais do que uma fruta exótica, a lichia quando transformada em chá é uma alternativa saborosa e cheia de benefícios para quem busca incluir uma bebida saudável no dia a dia. Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, ele combina o poder da fruta com um preparo simples.

Se você ainda não experimentou, está na hora de conhecer o que esta bebida pode fazer pela sua saúde e bem-estar.

Leia também:

Quais são os benefícios do chá de lichia?

A lichia é conhecida por seu sabor adocicado e por sua composição nutricional rica, que se reflete no chá feito a partir de suas folhas ou da infusão de pedaços da fruta. Descubra os principais benefícios:

Melhora da imunidade

Por ser rica em vitamina C, a lichia fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e a reduzir inflamações. O chá de lichia é uma maneira prática de aproveitar esse benefício, especialmente em épocas de frio ou para reforçar a saúde.

Propriedades antioxidantes

A bebida é uma excelente fonte de polifenois e outros antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso auxilia na prevenção do envelhecimento precoce e protege contra doenças crônicas.

Hidratação e revitalização

O chá de lichia é refrescante e ajuda na hidratação do corpo. Por ser naturalmente adocicado, é uma opção para quem busca substituir bebidas industrializadas.

Auxílio na digestão

A infusão de lichia pode contribuir para a saúde digestiva, aliviando desconfortos como inchaço e promovendo uma digestão mais eficiente.

Regulação do metabolismo

Graças às vitaminas do complexo B presentes na lichia, o consumo do chá pode ajudar no metabolismo de carboidratos e gorduras, auxiliando na geração de energia.

O chá de lichia é uma bebida versátil e repleta de benefícios panida wijitpanya de Getty Images

Como preparar o chá de lichia

O preparo do chá de lichia é simples e pode ser adaptado de acordo com seu paladar. Aqui estão algumas maneiras de fazer a infusão:

Ingredientes básicos

Você precisa apenas de 3 ingredientes:

1 litro de água;



5 a 6 lichias frescas ou folhas secas de lichia;



mel ou gengibre para um toque extra de sabor (opcional).

Modo de preparo

Veja o passa a passo de como preparar o chá de lichia:

ferva a água e desligue o fogo;



adicione as lichias (descascadas e sem caroço) ou folhas secas na água quente;



tampe e deixe em infusão por 10 minutos;



coe o líquido e sirva quente ou gelado, conforme preferir.

Quando consumir o chá de lichia

Por ser leve e nutritivo, o chá de lichia pode ser consumido em qualquer momento do dia. No entanto, alguns momentos são ideais para aproveitar seus benefícios: