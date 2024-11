O dia 11 de novembro, conhecido como 11/11, é considerado um momento especial e de forte significado espiritual. Muitas pessoas acreditam que essa data abre um “portal energético” que facilita o foco em intenções, novos começos e a limpeza de tudo o que já não serve mais.



E, para se conectar com essa vibração positiva, preparar a casa é um excelente ponto de partida. Veja como organizar seu lar para aproveitar ao máximo as energias do 11/11 e transformar seu ambiente em um verdadeiro santuário de bem-estar e renovação.



Purifique o ambiente



A primeira dica para preparar sua casa para o 11/11 é limpar as energias que possam estar estagnadas.



Defumação com ervas



Ervas como sálvia, alecrim e lavanda são conhecidas por suas propriedades purificadoras. Queime um pouco da erva que escolher e passe a fumaça por todos os cômodos, especialmente nos cantos, para eliminar energias antigas.



Água com sal grosso



Prepare uma mistura de água com um pouco de sal grosso e use para limpar superfícies como maçanetas, peitoris de janelas e até o chão, caso seja seguro. Essa limpeza ajudará a purificar o ambiente, deixando-o leve e renovado.



Óleos essenciais



Pingue algumas gotas de óleo essencial de limão, eucalipto ou lavanda em um borrifador com água e borrife nos ambientes. Esses aromas ajudam a renovar a energia e promovem bem-estar.



Organize os espaços para permitir boas vibrações



Deixar a casa organizada e sem objetos desnecessários contribui para um fluxo energético mais leve:



Descarte o que não usa



Objetos acumulados e sem utilidade ocupam espaço físico e energético. No dia 11/11, separe um tempo para eliminar o que já não serve. Doe roupas, móveis ou utensílios que estão parados.



Crie espaços de tranquilidade



Uma área dedicada ao relaxamento pode ajudar a manter a energia da casa mais equilibrada. Pode ser um canto de meditação ou simplesmente uma poltrona com uma planta ao lado, criando um espaço agradável.



Desobstrua as portas e janelas



A passagem de energia pode ser simbolicamente comparada à entrada de ar fresco. Mantenha portas e janelas livres para que a casa “respire” melhor e, no dia 11/11, deixe-as abertas por um tempo para renovar o ar e a energia.



Elementos que atraem boas energias



Alguns objetos e elementos podem ajudar a potencializar as vibrações da casa no dia 11/11:



Cristais



Pedras como quartzo rosa, ametista e citrino são conhecidas por atrair e amplificar energias positivas. Coloque-as em locais estratégicos, como na sala e no quarto, para promover harmonia e proteção.



Velas e incensos



Velas são excelentes para atrair boas energias. Acenda uma vela branca, símbolo de paz e proteção, no 11/11, enquanto mentaliza suas intenções. Incensos de canela, alecrim ou lavanda também ajudam a criar um ambiente acolhedor e vibrante.



Plantas



Além de embelezar a casa, plantas são fontes naturais de boas energias. Coloque uma planta em um local especial e cuide dela com carinho – isso simboliza o cuidado com o lar e com sua energia.



8 rituais para o 11/11: conecte-se com suas intenções



Para quem deseja intensificar o momento de manifestação, alguns rituais podem ajudar:



1. Defina uma intenção específica



Antes de iniciar o ritual, pense em uma intenção clara e objetiva. Isso pode ser algo como "prosperidade", "paz" ou "crescimento pessoal". Escrever a intenção em um papel e deixá-la em um local visível, como no altar, ajuda a concentrar a energia nesse propósito.



2. Crie um altar energético



Separe um canto da casa onde possa montar um altar com elementos significativos para o ritual. Use objetos como cristais, velas brancas ou douradas (para clareza e elevação espiritual), flores, e, se possível, uma imagem ou símbolo que representa paz e harmonia.



3. Purificação com incensos e ervas



Queimar incensos de mirra, olíbano, lavanda ou alecrim é ótimo para purificar o ambiente e elevar a frequência da casa. Se preferir, queime folhas de sálvia ou alecrim frescas para uma limpeza profunda e renovadora.



4. Banho de Som



Utilize um sino, tigela tibetana ou mesmo música calmante para banhar a casa com sons que trazem serenidade. Caminhe por cada cômodo tocando o sino ou deixando a música fluir. Esse ritual ajuda a desintegrar vibrações antigas e revitalizar o espaço.

5. Use pedras energéticas nos cômodos



Cristais como quartzo transparente, ametista e citrino são recomendados para absorver e harmonizar as energias. Coloque-os em pontos estratégicos, como na sala ou no quarto, e, se possível, energize-os sob a luz solar antes de posicioná-los.



6. Desenhe um símbolo de proteção



Na porta de entrada, desenhe discretamente com giz um símbolo de proteção, como uma estrela de cinco pontas ou um círculo. Ele servirá como um escudo energético, trazendo mais segurança para o seu lar.



7. Ordem e minimalismo



Esse é um bom momento para fazer uma organização detalhada e eliminar objetos quebrados ou sem uso. Desapegar de objetos parados abre espaço para novas energias e potencializa os efeitos do Portal 11/11.



8. Água com sal grosso e alecrim na porta de entrada



Posicione um copo com água, uma pitada de sal grosso e um raminho de alecrim na porta de entrada. Deixe durante o dia 11/11 e descarte ao final do dia. Esse ritual ajuda a bloquear energias indesejadas.



*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão.