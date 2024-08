Belo Horizonte, com sua mistura de modernidade e tradição, abriga alguns dos bairros mais caros e cobiçados do Brasil. Estas regiões se destacam pelos altos valores imobiliários e também pela qualidade de vida que oferecem aos seus moradores. A partir de uma pesquisa realizada pelo Quinto Andar, vamos explorar os cinco bairros mais caros da capital mineira e descobrir o que torna cada um deles tão especial.



1. Savassi: o epicentro do charme urbano



Savassi é sinônimo de sofisticação e dinamismo. Considerado o bairro mais caro de Belo Horizonte, com o metro quadrado avaliado em cerca de R$11,3 mil, suas ruas são um ponto de encontro para quem busca gastronomia de alto padrão, vida noturna vibrante e um comércio diversificado.



A região é famosa por suas praças, como a Praça da Savassi, e por eventos culturais frequentes que movimentam o bairro. Com apartamentos de luxo e uma localização privilegiada, próximo à Praça da Liberdade, viver na Savassi é desfrutar do melhor que a cidade tem a oferecer. As avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo refletem o espírito jovem e sofisticado do bairro.



2. Santo Agostinho: praticidade e sofisticação



Santo Agostinho oferece praticidade e sofisticação em uma localização central. O bairro é conhecido por sua hospitalidade e escolas renomadas. O metro quadrado do bairro gira em torno de R$8 mil. A região também se destaca pela proximidade com centros comerciais de alto padrão.



Os edifícios residenciais de alto padrão garantem conforto e segurança. Além disso, o bairro está a poucos minutos do centro da cidade, o que facilita o deslocamento para outras regiões.



3. Sion: conforto e qualidade de vida



O Sion é famoso por sua atmosfera tranquila e familiar. O bairro, com metro quadrado avaliado em R$6,9 mil, oferece ruas arborizadas, praças bem cuidadas e uma ampla oferta de serviços e comércios. Localizado na região centro-sul, o Sion é uma área residencial que proporciona uma excelente qualidade de vida.



Os moradores têm fácil acesso ao Parque Mata das Borboletas e ao comércio local, que inclui supermercados, padarias e academias. A presença de escolas de referência e clubes esportivos torna o bairro uma escolha ideal para famílias que buscam conforto e exclusividade. Além disso, a proximidade com a Avenida Afonso Pena facilita o acesso ao centro da cidade e a outras áreas nobres.



4. Santa Efigênia: tradição e conveniência



Santa Efigênia combina tradição e conveniência, sendo um bairro histórico que se modernizou ao longo dos anos. Com o metro quadrado avaliado em cerca de R$6,4 mil, o bairro é uma joia para quem aprecia a mistura do antigo e do novo. Próximo ao centro, abriga importantes instituições de saúde. A diversidade de bares e restaurantes na região é um grande atrativo, oferecendo desde a tradicional comida mineira até opções gourmet.



Os imóveis variam entre prédios modernos e casas antigas, refletindo a diversidade e a riqueza cultural do bairro. A proximidade com a área hospitalar da cidade faz de Santa Efigênia um local prático e desejado para se viver.



5. Buritis: crescimento e modernidade



Buritis é um bairro que se destaca pelo rápido crescimento e modernização. Com o metro quadrado em torno de R$5,7 mil, é uma área em expansão que atrai jovens, famílias e profissionais. Além de suas construções modernas, o Buritis oferece uma infraestrutura completa, com escolas, universidades, e áreas verdes que promovem uma excelente qualidade de vida. O bairro é conhecido por suas colinas e ruas sinuosas, o que proporciona vistas panorâmicas de diversas partes da cidade.



A presença de pólos de ensino faz com que a região tenha uma atmosfera jovem e vibrante. O comércio local é diversificado, com opções de supermercados, academias e restaurantes. A facilidade de acesso à Avenida Raja Gabaglia aumenta ainda mais o apelo do bairro.



Morar em um desses bairros é sinônimo de desfrutar de uma vida de luxo, conforto e praticidade em Belo Horizonte. Cada um desses locais oferece características únicas que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade de vida. Se você está pensando em investir em um imóvel ou simplesmente deseja conhecer as áreas mais nobres da capital mineira, esses bairros são um verdadeiro convite ao encantamento e à exclusividade.