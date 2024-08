Também chamado de marmorato, o mármore fake é uma técnica de pintura que imita a aparência e a textura do mármore

O uso do mármore na decoração, especialmente em peças para a cozinha e o banheiro, adiciona um toque de elegância e sofisticação ao ambiente. Se você sempre quis ter uma parede de mármore, o efeito mármore fake é uma solução perfeita, já que ele imita a textura e a aparência do mármore, oferecendo uma opção econômica e acessível.

Leia também:



O que é o efeito mármore fake?

Também chamado de marmorato, o mármore fake é uma técnica de pintura que imita a aparência e a textura do mármore, deixando a parede com um acabamento brilhante e vitrificado. O efeito popular oferece uma variedade de cores e estilos disponíveis e dá um toque moderno e elegante aos ambientes internos e externos, economizando no orçamento da obra.

Quanto custa fazer uma pintura marmorizada?

Por ser um processo mais complexo do que a pintura convencional, é fundamental utilizar materiais de qualidade durante todo o processo. O custo da pintura marmorizada é principalmente influenciado pelo preço da tinta, que pode variar de R$150 a R$300. Porém, leve em consideração que você precisará de massa corrida, lixas, espátulas, entre outras ferramentas.

Onde é possível aplicar o mármore fake?

O mármore fake é extremamente versátil e pode ser usado em qualquer ambiente, seja interno ou externo. No entanto, é importante lembrar que sua aplicação deve ser limitada às paredes, pois em outras superfícies ela pode se desgastar facilmente e perder seu brilho característico.

Por ser um processo mais complexo do que a pintura convencional, é fundamental utilizar materiais de qualidade durante todo o processo Navamin studio

Confira o passo a passo de como aplicar o mármore fake em casa

Para criar uma pintura marmorizada, é preciso um pouco mais de técnica em comparação com outros efeitos de tinta, já que esse caso envolve várias etapas de acabamento para obter o brilho e o visual vitrificado característico do mármore.

Confira a seguir os passos certos para te ajudar nessa missão.

1) Reúna os materiais necessários para fazer a pintura

Para aplicar o efeito marmorato na parede da sua obra, você vai precisar de algumas ferramentas e materiais específicos. São eles:



cera incolor pastosa;



desempenadeira de aço com canto arredondado;



espátula de aço;



lixa;



massa pronta com textura mármore (cor da sua preferência);



massa corrida PVA;



politriz ou flanela (para polimento);



tinta branca látex.

2) Faça a aplicação da tinta marmorizada

Em primeiro lugar, aplique a tinta branca e crie a base para receber a tinta mármore. Depois de esperar a tinta branca secar completamente, você pode começar a aplicar a textura mármore fake.

Para isso, use uma espátula para pegar a massa e espalhe-a na parede com a desempenadeira. Lembre-se de que a aplicação deve ser feita de forma irregular e com pequenos relevos que criam um efeito final semelhante ao mármore.

3) Aplique a segunda e terceira demãos

Depois de aplicar a tinta mármore fake em toda a parede, deixe secar por cerca de 6 a 8 horas. Em seguida, aplique a segunda demão, espalhando bem nas áreas que precisam de mais textura para nivelar a superfície. Após a segunda demão, espere 12 horas antes de aplicar a próxima camada.

4) Lembre-se de fazer o lixamento

Para garantir um acabamento perfeito, aguarde de 6 a 8 horas entre a primeira e a segunda demão. Durante esse intervalo, lixe a superfície de forma suave para remover qualquer excesso da primeira camada. Após lixar, use um pano de microfibra para retirar todo o pó antes de aplicar a próxima camada.

5) Por fim, aplique a cera para dar brilho

O grande diferencial do efeito de mármore fake é o brilho que fica na superfície. Portanto, para causar esse efeito, depois de esperar a última camada secar, aplique uma cera em pasta incolor em toda a superfície com uma desempenadeira ou uma esponja macia. Deixe a cera secar por 15 minutos e, em seguida, faça o polimento com uma flanela ou um politriz para obter um acabamento perfeito.