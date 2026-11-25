Sabrina Bahsoon ficou conhecida mundialmente como Tube Girl depois que vídeos gravados por ela mesma, dançando e dublando músicas no metrô de Londres, viralizaram nas redes sociais.

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A criadora de conteúdo, de 26 anos, tinha o mundo a seus pés quando viralizou em 2023, chegando a conquistar mais de 900 mil seguidores nas redes sociais. Ela fechou grandes contratos de publicidade com marcas e estava investindo em uma carreira musical.

Mas, então, sua "vida inteira virou de cabeça para baixo" quando teve o que parecia ser um episódio psicótico. Os sintomas a tornaram violenta e imprevisível, levando à sua internação compulsória em um hospital psiquiátrico, onde os médicos a trataram com medicamentos antipsicóticos.

Mas a família de Bahsoon, com a ajuda de um amigo neurologista de seu pai, insistiu na realização de exames adicionais. Dois meses após o início do tratamento hospitalar, os médicos descobriram a verdadeira causa.

Na realidade, ela tinha uma doença autoimune rara, mas tratável, que, em alguns casos, pode se manifestar por meio de sintomas psiquiátricos, além de convulsões, confusão mental e perda de memória.

Em sua primeira entrevista desde o episódio, ela disse à BBC News que gostaria que os hospitais oferecessem uma série de exames como procedimento padrão quando os pacientes apresentassem esses sintomas. "De certa forma, sinto que o atendimento que recebi me decepcionou. Tenho a impressão de que não houve urgência em descobrir o que realmente estava acontecendo comigo", afirma.

"E também sinto que, por ser mulher, ter sido simplesmente rotulada como uma paciente psicótica, sem uma investigação mais aprofundada, foi um erro."

Um porta-voz do hospital onde ela foi atendida pediu desculpas pela experiência de Bahsoon e afirmou que foi aberta uma investigação sobre os cuidados que ela recebeu.

Acervo pessoal A criadora de conteúdo ficou hospitalizada por quatro meses no início deste ano

Bahsoon apresentou os primeiros "sintomas psicóticos" em março deste ano, depois de gravar um vídeo no metrô com o grupo feminino Flo. Ela conta que, naquela noite, começou a gritar, chorar e a ter conversas que se tornaram "muito desconexas".

No dia seguinte, terminou o relacionamento com o namorado, o que levou suas irmãs a procurá-la para saber se estava bem, já que a atitude foi completamente inesperada.

Bahsoon diz que seu estado piorou. Ela passou a apresentar comportamentos violentos contra si mesma e a publicar vídeos sem sentido, até que suas irmãs ligaram para o número de emergência e pediram uma ambulância. "Normalmente sou uma pessoa muito tranquila, talvez ansiosa às vezes, mas a maneira como eu falava em me machucar, gritava e tinha comportamentos violentos era completamente diferente de quem eu sou", afirma.

Inicialmente, os médicos do pronto-socorro consideraram que os sintomas poderiam ter sido provocados por estresse e falta de sono. Ela recebeu alta com medicamentos para dormir.

Depois, começou a destruir objetos em casa e a falar sobre alucinações, o que levou a polícia a levá-la ao hospital algemada.

Bahsoon foi internada compulsoriamente e transferida para uma ala psiquiátrica, onde recebeu tratamento com medicamentos antipsicóticos, que, segundo ela, a deixaram "dócil". "Passei de uma pessoa extremamente explosiva a alguém completamente catatônica", diz. "Parei de comer e beber. Não conseguia falar direito."

Ela diz ter "lembranças muito vagas" desse período, mas sua família mostrou posteriormente vídeos em que aparece tendo crises, imagens que considera "de partir o coração".

Getty Images Sabrina Bahsoon estava buscando uma carreira na música no auge de sua fama

Após dois meses na ala psiquiátrica, Bahsoon foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada encefalite anti-receptor NMDA. A doença foi causada por tumores nos ovários, conhecidos como teratomas, que produziam anticorpos que atacavam seu organismo.

Ela passou por uma cirurgia para remover os tumores em junho. Segundo conta, o procedimento provocou uma mudança "drástica" em seu comportamento: ela deixou de ter crises de agitação e passou a compreender melhor o que acontecia ao seu redor.

Desde então, Bahsoon está se recuperando em seu país de origem, a Malásia, e faz terapia para "lidar com todo o trauma". Mas diz se sentir "muito sortuda", pois os médicos lhe disseram que ela faz parte de uma pequena porcentagem de pacientes que devem ter uma recuperação completa.

A criadora de conteúdo revelou pela primeira vez o que aconteceu em um vídeo no TikTok, em outubro, e afirma que está compartilhando sua história porque deseja aumentar a conscientização sobre a doença. Ela também quer "incentivar as pessoas a defenderem seus próprios interesses" caso sintam que não estão recebendo o "tratamento que merecem".

"Quero, sim, que haja mudanças na maneira como os hospitais lidam com pacientes psicóticos ou pessoas que apresentam sintomas psicóticos", afirma. "Espero estar compartilhando minha história para que ninguém mais precise passar por isso."

Ela planeja retomar a produção de conteúdo no início do próximo ano e está ansiosa para "aproveitar a vida com uma perspectiva completamente nova e uma valorização maior daquilo que faço e daquilo com que agora posso ajudar as pessoas".

'Risco real' de não receber um diagnóstico

A encefalite anti-receptor NMDA é mais comum em mulheres e afeta principalmente pessoas jovens. Cerca de 40% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 18 anos, segundo a organização beneficente Encephalitis International (EI).

Ava Easton, diretora-executiva da organização EI, afirma que um aspecto "assustador" da doença é a rapidez com que o comportamento e a personalidade de uma pessoa podem aparentemente mudar. "Uma pessoa pode, de repente, parecer confusa, angustiada ou [apresentar] sintomas de psicose, quando o problema subjacente é, na verdade, uma inflamação no cérebro", diz ela.

Easton afirma que existe um "risco real" de a doença não ser diagnosticada e incentiva as pessoas a ficarem atentas aos sinais de alerta.

Segundo o NHS, o sistema público de saúde britânico, casos de todos os tipos de encefalite são raros. A EI estima que a doença afete cerca de 6 mil pessoas no Reino Unido por ano.

Um porta-voz do Imperial College Healthcare NHS Trust, instituição responsável pelo primeiro atendimento de Bahsoon, disse que a organização lamentava "profundamente" o que ela passou. Segundo ele, uma análise interna constatou que alguns aspectos da avaliação inicial "não tiveram o acompanhamento adequado" e que uma investigação foi iniciada.

Ed Beveridge, diretor médico da divisão do Central and North West London NHS Foundation Trust, também confirmou que a instituição participará dessa análise. Ele afirmou que a encefalite anti-receptor NMDA é uma "doença autoimune rara" que não é "rotineiramente investigada por meio de exames de rastreamento em âmbito nacional".

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"Ficamos satisfeitos por sua condição ter sido finalmente identificada e tratada."