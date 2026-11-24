Infecções urinárias, pneumonias e infecções de pele, geralmente tratadas com antibióticos de uso comum, podem se tornar difíceis de combater devido ao avanço da resistência bacteriana. O uso indiscriminado desses medicamentos, a automedicação e a utilização inadequada dos tratamentos estão entre os principais fatores que favorecem o surgimento e a disseminação das chamadas superbactérias.

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O alerta é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), durante a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos, lembrada de 18 a 24 de novembro.

A resistência antimicrobiana ocorre quando microrganismos desenvolvem mecanismos que sobrevivem à ação dos medicamentos. No caso das bactérias, o uso inadequado de antibióticos favorece a seleção daquelas que apresentam resistência, dificultando o controle das infecções e reduzindo as opções terapêuticas.

Segundo a patologista clínica Marinês Dalla Valle Martino, membro do Comitê Científico de Microbiologia da SBPC/ML, o problema representa uma ameaça tanto no ambiente hospitalar quanto na comunidade. "As chamadas superbactérias apresentam resistência a diferentes antibióticos, o que pode tornar o tratamento muito mais complexo. Essas bactérias podem circular nos hospitais e na comunidade, comprometendo tratamentos e até procedimentos complexos, como transplantes", explica.

Entre os principais erros cometidos pela população estão a utilização de antibióticos para tratar infecções virais, como gripes e resfriados, o reaproveitamento de medicamentos que sobraram de tratamentos anteriores, a automedicação e a alteração das doses ou interrupção do tratamento sem orientação médica.

"O antibiótico exerce uma pressão seletiva sobre as bactérias. As sensíveis são eliminadas, enquanto aquelas que apresentam mecanismos de resistência podem sobreviver e se multiplicar. Por isso, esses medicamentos devem ser utilizados somente quando necessários, na dose correta e pelo tempo indicado pelo médico", alerta a especialista.

Um exemplo frequente é a infecção urinária causada pela bactéria Escherichia coli. Algumas cepas já apresentam resistência a antibióticos utilizados rotineiramente, fazendo com que tratamentos que poderiam ser realizados em casa passem a exigir internação e administração de medicamentos intravenosos.

Entre os microrganismos que mais preocupam os especialistas estão Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, especialmente cepas resistentes a antibióticos de última geração, além de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e outras bactérias com resistência a múltiplas classes de antibióticos.

Pacientes internados por longos períodos, especialmente em unidades de terapia intensiva (UTIs), e aqueles submetidos a transplantes, cirurgias complexas ou tratamentos oncológicos estão entre os grupos mais vulneráveis.

"Quando esses pacientes desenvolvem infecções por bactérias multirresistentes, o tratamento pode exigir medicamentos mais caros, alguns ainda indisponíveis no Brasil. Isso pode prolongar internações, aumentar os custos hospitalares e elevar o risco de complicações e morte", esclarece Marinês.

Exames laboratoriais ajudam a combater a resistência

O diagnóstico laboratorial pode atuar na identificação das bactérias resistentes. Por meio de culturas microbiológicas e antibiogramas, os laboratórios conseguem identificar o agente responsável pela infecção e avaliar sua sensibilidade aos antibióticos, contribuindo para a escolha do tratamento mais adequado.

"O laboratório clínico atua no diagnóstico, na orientação terapêutica e na vigilância da resistência antimicrobiana. Investir na qualidade dos laboratórios de microbiologia é fundamental para identificar precocemente bactérias resistentes e impedir sua disseminação", destaca a médica.

No Brasil, o enfrentamento do problema envolve estratégias como o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos e a atuação do Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (BrCast), que contribui para a padronização dos testes de sensibilidade.

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Para a SBPC/ML, o combate à resistência antimicrobiana depende da integração entre governo, hospitais, laboratórios, profissionais de saúde e população, com medidas que promovam o uso racional dos antibióticos, a prevenção de infecções e o acesso ao diagnóstico laboratorial de qualidade.