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O Istituto Superiore di Sanità confirmou a identificação, pela primeira vez na Itália, de uma cepa de Streptococcus agalactiae resistente à penicilina. Conhecida como estreptococo do grupo B ou GBS, a bactéria resiste ao antibiótico de primeira linha utilizado no tratamento de infecções invasivas e na profilaxia antibiótica intraparto.

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O instituto apresentou esses dados em uma avaliação voltada ao uso consciente de antibióticos.

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Isolamento da bactéria em Placência

A Ausl de Piacenza isolou o microrganismo em fevereiro de 2026 a partir da hemocultura de um paciente adulto. Exames laboratoriais e o sequenciamento genômico confirmaram que a linhagem pertence ao sorotipo Ia, Sequence Type 23.

Os testes registraram um valor de MIC de 0,25 mg/L, associado a mutações pontuais já conhecidas e identificadas de novo nos genes das proteínas de ligação à penicilina pbp2a e pbp2x.

A análise laboratorial também detectou que a linhagem bacteriana apresentou resistência contra outros antibióticos: levofloxacino, eritromicina e tetraciclina.

Avaliação da Organização Mundial da Saúde

Em 2024, a Organização Mundial da Saúde incluiu pela primeira vez o estreptococo do grupo B resistente à penicilina entre os patógenos de prioridade média. A agência destacou que a redução na eficácia dos antibióticos betalactâmicos contra essa bactéria estabelece uma ameaça emergente para a saúde pública global.

O avanço dessa resistência afeta diretamente as populações em condições mais frágeis e traz impactos sobre a saúde neonatal.

Cenário epidemiológico na Itália

Especialistas relatam que os índices de resistência bacteriana continuam elevados em território italiano, embora o cenário apresente sinais de melhora. Os dados fazem parte de um levantamento conduzido pelo Istituto Superiore di Sanità para a "Jornada Europeia sobre o Uso Consciente dos Antibióticos".

Anna Teresa Palamara, líder do Departamento de Doenças Infecciosas da entidade, destacou a finalidade do trabalho: "contrastar a resistência aos antibióticos para preservar a sua eficácia no tratamento de infecções e suas consequências sobre a saúde e sobre os sistemas sanitários. Esta é a mensagem fundamental do evento que queremos compartilhar com todos os atores envolvidos."

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A especialista frisou as demandas para conter o avanço do microrganismo: "contrastar as resistências necessita de muitas ações integradas que incluem vigilância, pesquisa, políticas sanitárias, desenvolvimento de novas estratégias diagnósticas preventivas e terapêuticas. Trata-se de um problema complexo que necessita de intervenções colaborativas de longa duração que o nosso sistema é chamado a enfrentar."