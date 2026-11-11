Pneumonia infantil: pediatra orienta sobre o uso correto de antibióticos

O Dia Mundial da Pneumonia é lembrado nesta quinta-feira (12/11), e um estudo publicado em outubro de 2026 no European Journal of Pediatrics traz novos elementos para a discussão sobre o tratamento da doença em crianças. Uma revisão sistemática com meta-análise, que reuniu dez estudos clínicos randomizados e envolveu 8.970 participantes, aponta que condutas mais curtas com antibióticos podem apresentar resultados clínicos semelhantes aos de esquemas prolongados em casos não graves, além de favorecer a adesão à medicação.

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Um dos principais achados foi justamente a diferença no cumprimento da prescrição. Entre as crianças submetidas a tratamentos mais curtos, o índice de não adesão foi de 3,87%, contra 10,90% naquelas que receberam antibióticos por períodos mais prolongados. Isso representa uma redução relativa de 65% na não adesão.

Para a pediatra Anna Dominguez Bohn, o resultado chama a atenção para a dificuldade de manter a administração correta dos medicamentos durante tratamentos prolongados. “Existe uma ideia bastante difundida de que a pneumonia exige necessariamente um tratamento longo com antibióticos e de que não se pode interromper a medicação antes de completar esse período. Mas esse conceito vem sendo revisto nos últimos anos.”

Anna ressalta que a duração precisa ser definida pelo pediatra, considerando o quadro clínico e a evolução da criança Arquivo pessoal

“O que essa pesquisa mostra é que, em crianças com sistema imunológico saudável, com pneumonia não grave, os esquemas mais curtos podem apresentar resultados clínicos semelhantes aos mais longos, com uma vantagem importante: maior adesão ao tratamento”, explica.



Segundo a médica, a administração inadequada dos antibióticos pode comprometer a eficácia da terapia. “É muito comum que, ao longo de um tratamento prolongado, os responsáveis esqueçam uma dose, alterem os horários ou acabem administrando o medicamento em intervalos diferentes dos prescritos. Um antibiótico que deveria ser dado de oito em oito horas, por exemplo, pode acabar sendo administrado de 12 em 12 horas. Isso compromete a regularidade da terapia e pode prejudicar sua eficácia.”, afirma.

A pediatra também chama atenção para um problema de saúde pública: a resistência bacteriana. O desenvolvimento de novos medicamentos não acompanha a velocidade com que as bactérias desenvolvem mecanismos de resistência aos antibióticos disponíveis. Por isso, o uso correto desses medicamentos e a redução de terapias desnecessariamente prolongadas são medidas importantes para preservar sua eficácia.

Os eventos adversos relacionados aos antibióticos também foram analisados. Embora os resultados apontassem uma tendência de menor ocorrência com os esquemas mais curtos, a diferença não foi estatisticamente significativa.

Anna ressalta que os resultados não significam que todos os casos de pneumonia possam receber tratamentos mais curtos. A pesquisa avaliou crianças imunocompetentes com pneumonia adquirida fora do ambiente hospitalar e sem gravidade. As conclusões, portanto, não devem ser automaticamente estendidas a pacientes hospitalizados, com quadros graves ou com doenças associadas.

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“É importante entender que não estamos falando de interromper um antibiótico por conta própria ou de reduzir o tempo de tratamento sem orientação médica. A duração precisa ser definida pelo pediatra, considerando o quadro clínico e a evolução da criança”, ressalta. “O avanço está em reconhecer que, em determinadas situações, tratamentos mais curtos podem ser suficientes e ainda facilitar o cumprimento correto da prescrição”, esclarece a especialista.

