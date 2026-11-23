Basta a temperatura subir para muitas mulheres perceberem uma mudança nas pernas. Os sapatos ficam apertados ao final do dia, os tornozelos parecem mais volumosos e a sensação de peso aumenta, especialmente depois de longos períodos sentadas ou em pé. Embora o inchaço seja frequentemente associado ao calor, nem sempre ele deve ser considerado uma reação normal do organismo.

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Durante os dias mais quentes, os vasos sanguíneos tendem a se dilatar para ajudar o corpo a controlar a temperatura. Esse processo pode favorecer o acúmulo de líquidos nos membros inferiores, principalmente em pessoas que já apresentam dificuldades no retorno venoso. A situação pode ser ainda mais perceptível entre mulheres com predisposição a varizes ou insuficiência venosa crônica.

Segundo a cirurgiã vascular e endovascular Natália Vieira, o primeiro passo é observar a frequência e as características do desconforto. “O calor pode intensificar o inchaço e a sensação de peso nas pernas, mas é importante avaliar se esses sintomas aparecem apenas em determinadas situações ou se estão se tornando constantes. Quando existe dor, mudança na coloração da pele ou aumento progressivo do volume, precisamos investigar a circulação”, explica.

As varizes, caracterizadas pela dilatação e pelo funcionamento inadequado de determinadas veias, estão entre as condições que podem provocar desconforto nos membros inferiores. Além das veias aparentes, algumas pessoas apresentam queimação, cansaço, coceira e inchaço, sintomas que podem se intensificar ao longo do dia. Entretanto, nem todo inchaço é causado por varizes, já que alterações renais, cardíacas, medicamentos e outras condições também podem estar envolvidas.

“Muitas mulheres procuram atendimento apenas porque estão incomodadas com a aparência dos vasinhos, mas a avaliação vascular vai além da estética. Precisamos entender se existe uma doença venosa associada e identificar quais tratamentos realmente são necessários. Nem toda veia aparente representa um problema importante, assim como nem toda alteração circulatória é visível”, ressalta a especialista.

Algumas medidas simples podem ajudar a aliviar os sintomas durante o verão. Caminhar regularmente, movimentar os tornozelos durante períodos prolongados de imobilidade, manter uma hidratação adequada e evitar permanecer muitas horas na mesma posição são hábitos que favorecem o retorno venoso. Em determinados casos, as meias de compressão também podem ser indicadas, desde que haja avaliação profissional para definir o modelo adequado.

A médica alerta, entretanto, que o aparecimento repentino de inchaço em apenas uma perna, especialmente quando acompanhado de dor, calor local ou vermelhidão, exige avaliação médica urgente, pois pode estar relacionado à trombose venosa profunda. Se houver falta de ar ou dor no peito, a orientação é procurar atendimento de emergência imediatamente.

“Não devemos tratar todo inchaço como algo normal do verão. Quando o sintoma surge de maneira súbita, principalmente em uma única perna, é fundamental descartar condições potencialmente graves. O diagnóstico precoce faz diferença na segurança e no tratamento do paciente”, destaca Natália.

Com a proximidade das férias, das viagens e dos dias de maior exposição ao calor, a recomendação é prestar atenção aos sinais do corpo. Mais do que buscar pernas bonitas para o verão, o cuidado vascular envolve prevenir complicações e preservar a saúde circulatória ao longo de todo o ano.

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“Cuidar das pernas não deve ser uma preocupação apenas estética ou sazonal. O ideal é reconhecer os sintomas, adotar hábitos que favoreçam a circulação e procurar orientação quando houver desconforto persistente. Pernas saudáveis também fazem parte da qualidade de vida”, afirma a especialista.