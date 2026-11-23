Por Julia Bruno

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Células de defesa geralmente associadas ao agravamento de processos inflamatórios também podem ajudar a proteger e reparar o intestino. Um estudo com camundongos demonstrou que o acetato – substância produzida por bactérias intestinais a partir da fermentação de fibras alimentares – estimula essas células, chamadas neutrófilos, a liberar uma proteína que reduz os danos à parede do órgão.

Os resultados, publicados na edição mais recente da revista PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, revelam um mecanismo que pode abrir caminho para novos tratamentos de doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo.

Em pessoas com essas condições, a inflamação crônica provoca lesões na mucosa intestinal, causando sintomas como dor abdominal, diarreia e sangramentos. Embora existam medicamentos para controlar o problema, nem todos os pacientes respondem bem ao tratamento. Entender como o próprio organismo consegue limitar os danos e recuperar os tecidos pode ajudar a desenvolver novas alternativas terapêuticas.

Foi com esse objetivo que os pesquisadores investigaram como a microbiota intestinal – conjunto de bactérias e outros microrganismos que habitam o intestino – influencia o funcionamento do sistema imunológico. O foco foram os neutrófilos, células que circulam no sangue e estão entre as primeiras a chegar aos tecidos quando ocorre uma infecção ou lesão.

Embora sejam fundamentais para combater microrganismos invasores, os neutrófilos também liberam substâncias que podem intensificar a inflamação. Por isso, sua presença em grandes quantidades costuma ser associada a danos mais graves. Os pesquisadores, porém, observaram uma situação aparentemente contraditória: animais com mais neutrófilos no intestino apresentavam menos lesões nesse tecido.

“O que chamou nossa atenção foi observar que, ao interferir na microbiota intestinal, encontrávamos uma situação diferente da esperada: havia mais neutrófilos no intestino, mas a inflamação e os danos ao tecido eram menores”, conta Marco Aurélio Ramirez Vinolo, professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp) e coordenador do estudo, apoiado pela Fapesp.

O papel das fibras alimentares

Para compreender o fenômeno, a equipe utilizou camundongos com colite induzida experimentalmente, condição que reproduz características da inflamação intestinal. Parte dos animais recebeu suplementação com pectina, uma fibra alimentar presente em frutas e vegetais. Outros foram tratados com acetato, um ácido graxo de cadeia curta produzido principalmente quando bactérias intestinais fermentam fibras da alimentação.

Os resultados mostraram que tanto a pectina quanto o acetato reduziram a gravidade da colite. Os animais apresentaram menor perda de peso, menos sinais de inflamação e melhor preservação da estrutura intestinal. Nos tratados com acetato, entretanto, os cientistas encontraram uma quantidade maior de neutrófilos no intestino, justamente onde havia menos danos.

Para verificar se essas células eram responsáveis pela proteção, a equipe realizou novos experimentos, utilizando anticorpos e ferramentas genéticas para eliminá-las. Sem os neutrófilos, o efeito protetor do acetato foi comprometido: a inflamação se intensificou e as lesões intestinais se tornaram mais graves.

A descoberta mostrou que, nessas condições, os neutrófilos não apenas participavam da resposta inflamatória, mas também desempenhavam um papel importante na proteção do tecido.

Como funciona a proteção

A etapa seguinte foi identificar o mecanismo responsável por essa atuação. Os pesquisadores descobriram que o acetato se liga a um receptor chamado FFAR2/GPR43 – uma proteína presente na superfície dos neutrófilos. Essa interação estimula a produção de interleucina-22 (IL-22), uma citocina do sistema imunológico que favorece a recuperação da barreira intestinal.

A IL-22 atua sobre as células que revestem o intestino, estimulando sua regeneração e a produção de substâncias protetoras. Dessa forma, ajuda a impedir que bactérias atravessem a parede intestinal danificada e agravem a inflamação.

“Mostramos que essa ligação do metabólito gerado pela microbiota com o receptor do neutrófilo leva à produção de uma citocina que promove a resposta imune intestinal e também o reparo desse tecido”, explica a biomédica Sarah de Oliveira, doutoranda no IB-Unicamp e primeira autora do estudo.

Para confirmar a importância dessa via, os cientistas utilizaram camundongos geneticamente modificados para não expressar o receptor FFAR2 especificamente nos neutrófilos. Nesses animais, o acetato deixou de proporcionar a mesma proteção, houve menor produção de IL-22 e a inflamação se agravou.

Em outro experimento, os pesquisadores administraram IL-22 produzida em laboratório aos animais sem o receptor FFAR2 nos neutrófilos. O tratamento reduziu as lesões intestinais e limitou a passagem de bactérias para outros tecidos.

Os resultados demonstraram, assim, a importância da comunicação entre o acetato, o receptor FFAR2 e a IL-22 para a proteção do intestino, identificando uma ligação entre a atividade da microbiota e a capacidade do sistema imunológico de reparar tecidos inflamados.

Resultados em células humanas

Embora a maior parte dos experimentos tenha sido realizada em camundongos, a equipe também encontrou evidências de que esse mecanismo pode estar presente em seres humanos.

Em testes de laboratório, neutrófilos obtidos de doadores saudáveis foram expostos ao acetato. As células com maior quantidade do receptor FFAR2 produziram mais IL-22 após o estímulo, comportamento semelhante ao observado nos animais.

Os pesquisadores também examinaram biópsias intestinais de pacientes com retocolite ulcerativa. Nas regiões inflamadas, identificaram uma proporção maior de neutrófilos que expressavam FFAR2. Análises de dados genéticos de pacientes com a doença revelaram ainda que a presença dessas células está associada à ativação de genes controlados pela IL-22.

Os achados sugerem que a mesma via pode participar da resposta imunológica humana, mas ainda são necessários estudos para confirmar se ela contribui efetivamente para a proteção e a recuperação do intestino em pacientes.

Além de apontar possíveis alvos para novos tratamentos, a pesquisa ajuda a compreender como a alimentação pode influenciar a resposta imunológica por meio das substâncias produzidas pela microbiota intestinal.

“Quando temos uma ingestão adequada de fibras alimentares, principalmente, que geram os ácidos graxos de cadeia curta, promovemos a geração de metabólitos que, de modo geral, atuam reduzindo a inflamação”, diz Vinolo.

Os resultados, porém, ainda não permitem recomendar uma intervenção alimentar específica como tratamento para doenças inflamatórias intestinais.

Próximos passos

Agora, os pesquisadores pretendem investigar em que momento o acetato modifica o comportamento dos neutrófilos. Uma das hipóteses é que a substância atue diretamente sobre essas células quando chegam ao intestino inflamado. Outra possibilidade é que essa influência comece antes, na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas.

A equipe também pretende aprofundar a investigação em pacientes com retocolite ulcerativa, para verificar se os neutrófilos efetivamente produzem IL-22 em resposta ao acetato e contribuem para a recuperação da mucosa intestinal.

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O artigo Acetate-FFAR2 signaling induces neutrophil-derived IL-22 to protect against colitis pode ser lido em: pnas.org/doi/10.1073/pnas.2606185123.