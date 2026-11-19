O jornalista esportivo André Hernan, repórter da ESPN e do Amazon Prime Video, revelou nessa quarta-feira (18/11) o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer no sangue. Em dezembro, ele deve receber um transplante de medula óssea, e quem vai doar é a filha, de 16 anos.

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O anúncio veio num vídeo publicado nas redes sociais . "Vocês devem ter notado a minha ausência aqui nas redes sociais, nos gramados, nas transmissões e nos programas", disse ele, que chamou o período de "batalha silenciosa". André contou que descobriu a doença em agosto, pouco depois da cobertura da Copa do Mundo, ao notar um cansaço fora do comum e manchas nos braços e nas pernas.

O caminho até o diagnóstico:

Procurou uma dermatologista, que pediu uma investigação mais detalhada

Fez exames de sangue e foi a uma hematologista

Recebeu o diagnóstico em 11 de agosto

Começou a quimioterapia em 15 de agosto, quatro dias depois

Segundo ele, a primeira sessão de quimioterapia já eliminou a doença do corpo, mas o tratamento seguiu para consolidar o resultado. "Eu já estou com as duas mãos na cura", afirmou.

Um exame genético, porém, encontrou alterações que podem aumentar o risco de a leucemia voltar. Por isso, os médicos recomendaram o transplante. Irmãos de Hernan foram testados, e a família também procurou bancos de doadores, até que a filha foi apontada pelos médicos como a principal doadora.

"Eu encontrei uma doadora, sabe onde? Aqui na minha casa", contou. Ele disse que a adolescente topou na hora e tem enfrentado o medo de agulha para ajudar o pai.

Durante o tratamento, Hernan se afastou das câmeras, mas continuou produzindo notícias para o site da ESPN e colaborando com as transmissões do Prime Video. Na fase do transplante, ele vai precisar parar por um tempo. "Esse mês de dezembro vai ser especial, vai ser o renascimento", disse.

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No vídeo, o jornalista agradeceu aos colegas, à família e aos amigos, incentivou a doação de sangue e de medula óssea e prometeu voltar logo aos campos, ao estúdio e aos conteúdos nas redes.