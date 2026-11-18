A decisão de retirar o status de país livre do sarampo dos Estados Unidos reacendeu o debate sobre a possibilidade de exigir comprovante de vacinação contra a doença de viajantes entrando no Brasil. O anúncio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), feito nessa terça-feira (17/11), também inclui a Bolívia e o México.

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O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, afirma que o anúncio deve servir de alerta para o Brasil, que recuperou o certificado em 2024, cinco anos após perdê-lo, em 2019. Agora, são quatro países do continente que perderam a certificação, incluindo o Canadá. "Assim que um caso de sarampo entrar, precisamos identificar rapidamente, isolar e vacinar os contatos para que não ocorra uma transmissão sustentada."

Kfouri explica que a perda do certificado se dá quando há circulação sustentada de transmissão em um mesmo local por mais de 12 meses. Os Estados Unidos possuíam o certificado desde 2000. "O momento é bastante delicado para o Brasil porque países vizinhos estão vivendo surtos da doença", diz o infectologista.

A perda do status de eliminação do sarampo também atinge outras regiões do mundo. Desde 2024, pelo menos 10 países perderam a certificação, como Sri Lanka, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Espanha e Reino Unido, segundo levantamento com dados da Organização Mundial de Saúde.

O avanço do sarampo ocorre em um cenário de queda da vacinação global. Entre 2019 e 2023, a cobertura da primeira dose passou de 83,5% para 81%. No mesmo período, o número estimado de casos em crianças menores de cinco anos aumentou 40%, segundo análise do estudo Global Burden of Diseases (Carga Global da Doença), publicada na revista Nature Medicine.

Alguns estudiosos, como Margareth Dalcolmo, membro da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, defendem a exigência do documento de viajantes que queiram entrar no país, vindos dos Estados Unidos. "Diante da situação epidemiológica, não é só uma questão simbólica, é pelo esforço que o Programa Nacional de Imunizações brasileiro fez para que recuperássemos o status de país livre do sarampo", afirma.



Para a pneumologista, a situação dos Estados Unidos deve ser priorizada na discussão. "A baixa vacinação nos Estados Unidos levou, inclusive, a ações de saúde pública em Nova York. Acho perfeitamente justificável que o Brasil seja protegido e que se exija dos americanos a vacinação contra o sarampo 15 dias antes, pelo menos, da entrada no país."

Já Deisy Ventura, professora de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP e doutora em Direito Internacional, pondera que direcionar a exigência a um único país, como os Estados Unidos, pode ser considerado discriminatório, quando outros países também enfrentam surtos. Em agosto, o ministro de saúde Alexandre Padilha afirmou que a cepa que estava em São Paulo veio dos Estados Unidos e do Canadá. Dados do Ministério da Saúde também registram casos com origem em outros países, como Bolívia e Peru.

"É necessário evidência científica de que essa medida seria eficaz", diz Ventura. "O Brasil não exige comprovação vacinal para ingresso no território, mas o Ministério da Saúde já tem uma série de recomendações de vacinas para viajantes, como a atualização vacinal de sarampo."

A pesquisadora também lembra a exigência de comprovante de vacinação contra a COVID-19 para entrada no Brasil durante a pandemia. Em dezembro de 2021, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a obrigatoriedade, com exceções, com base em recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. "Embora não seja a nossa tradição, nós temos precedentes, e o Ministério da Saúde vai avaliar se seria eficiente ou não", afirma Ventura.

Atualmente, o Brasil não exige comprovação de nenhuma vacinação para entrada no país, segundo o Ministério da Saúde. As exigências de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 ou de teste negativo foram encerradas em 21 de maio de 2023.

A Folha questionou o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de exigir comprovante de vacinação contra o sarampo de viajantes procedentes do exterior, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem.

O histórico antivacina dos EUA



Ventura entende que a indignação da opinião pública brasileira se baseia no negacionismo científico presente no governo de Donald Trump. Em 10 de agosto deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que reduziu de 18 para 11 o número de doenças com vacinação recomendada para todas as crianças.

A iniciativa atendia a um objetivo do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., conhecido por suas posições antivacina. Durante o anúncio, ele e Trump sugeriram uma ligação entre vacinas e autismo, alegação contrariada por décadas de pesquisas científicas.

A decisão foi criticada por entidades médicas, como a Academia Americana de Pediatria, que apontou ausência de novas evidências para justificar as mudanças e alertou para o risco de atrasos na vacinação e maior exposição a doenças evitáveis.

Desde 2025, até a última quinta-feira (12/11), o país registrou 7.701 casos confirmados de sarampo e nove mortes, segundo dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão do governo estadunidense.

Em coletiva, o diretor da Organização Pan-americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, anunciou que aceitou a recomendação de retirar o status dos Estados Unidos, da Bolívia e do México, após avaliação de uma comissão independente.

Segundo dados da Opas, o continente americano confirmou 58.213 casos de sarampo e 82 mortes até 13 de novembro deste ano. No mesmo período de 2025, foram registrados 12.806 casos.

Barbosa afirmou que os três países já estão adotando medidas para fortalecer a vacinação, a vigilância e a resposta aos surtos. O Canadá, que perdeu o status em novembro de 2025, conseguiu interromper a transmissão ligada ao surto que provocou a retirada do status, embora ainda não tenha sido recertificado.

Para interromper a transmissão, a organização orienta alcançar e manter cobertura de pelo menos 95% com cada uma das duas doses da vacina contra o sarampo em todas as comunidades, além de fortalecer a vigilância e a resposta aos surtos.

Ao final de sua fala, Barbosa mencionou o Brasil e a Venezuela como exemplos de países que perderam o status e conseguiram recuperá-lo. "Com compromisso contínuo e ações decisivas, as Américas podem eliminar o sarampo mais uma vez."

Sarampo no Brasil

O Brasil recebeu pela primeira vez a certificação de país livre do sarampo em 2016. Naquele ano e em 2017, não houve casos confirmados. O vírus voltou a circular em 2018, e o país perdeu o reconhecimento em 2019.

Em 2024, quando recuperou o certificado, o Brasil registrou cinco casos confirmados. Todos eles foram classificados como importados, com exceção de um no Rio de Janeiro, com fonte de infecção conhecida.

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, em 2026, foram confirmados 70 casos de sarampo no Brasil, sendo 35 na cidade de São Paulo. Os registros são importados ou relacionados a casos importados.

Ventura afirma que a vacinação é fundamental para eliminar a doença, mas avalia que os índices brasileiros poderiam ser melhores. "Desde 2019, tivemos queda nas coberturas vacinais", comenta. "É uma recuperação que deixa a desejar, principalmente em razão da desinformação em saúde, de informações falsas sobre vacinas e de um verdadeiro movimento antivacina."

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Entre as áreas de maior risco, Kfouri cita a região da tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, na Amazônia, grandes cidades como São Paulo e pontos de entrada de viajantes, como portos e aeroportos.