Com a proximidade do fim do ano, o desejo de se sentir bem nas roupas das festas e aproveitar os dias de praia traz uma dúvida: ainda dá tempo de emagrecer até a virada? É possível começar, mas a pressa não deve levar a medidas radicais ou difíceis de sustentar.

O desafio de manter as mudanças aparece no levantamento Global Perceptions of Obesity Study, divulgado pelo instituto de pesquisa Ipsos em março de 2026: entre os entrevistados com obesidade no Brasil que não haviam consultado um médico sobre o peso recentemente, 30% citaram o medo de não conseguir seguir as recomendações como motivo para não buscar atendimento. Por isso, perder peso com saúde exige orientações que caibam na rotina e possam continuar depois das festas.

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A seguir, o médico apresenta cinco estratégias para quem deseja começar a emagrecer antes da virada. Confira:

1. Monte refeições que ajudam a controlar a fome

No almoço e no jantar, combine verduras e legumes, uma fonte de proteína, como frango, peixe ou ovos, e alimentos como arroz e feijão. Essa composição oferece mais variedade de nutrientes do que apenas diminuir a quantidade no prato ou substituir tudo por folhas. É importante observar também o que você bebe: trocar refrigerantes ou sucos adoçados por água é uma mudança prática para reduzir calorias líquidas. “Proteínas e fibras contribuem para a saciedade. O objetivo é atender às necessidades do organismo sem depender de cortes difíceis de sustentar. As porções devem ser ajustadas individualmente”, orienta o médico.

2. Organize as escolhas antes de chegar à ceia

No e nas confraternizações, algumas adaptações permitem manter os pratos típicos no cardápio. No salpicão, substitua parte da maionese por iogurte natural e acrescente cenoura e repolho. A farofa pode levar mais legumes e menos manteiga e bacon. Já a rabanada pode ser preparada no forno ou na air fryer, em vez de frita por imersão. “Essas mudanças podem reduzir a quantidade de gordura e acrescentar nutrientes, sem abrir mão das receitas da família. Ainda assim, chamar uma preparação de ‘fitness’ não significa que ela possa ser consumida sem atenção às porções”, orienta o médico.

3. Registre as medidas e compare a evolução

Além do peso, acompanhe as medidas da cintura, do quadril, dos braços e das coxas, sempre nos mesmos pontos para facilitar a comparação. Vale ficar de olho também se há folga nas roupas, se há menos sensação de inchaço e se caminhar ou subir escadas ficou mais fácil. “Esses registros ajudam a reconhecer mudanças que vão além dos quilos perdidos. Medidas, disposição e capacidade física devem ser analisadas em conjunto. Valorizar essas conquistas pode fortalecer a motivação para continuar”, destaca.

4. Combine caminhada e exercícios de força

Caminhar melhora o condicionamento, enquanto exercícios como a musculação ajudam a preservar os músculos durante o emagrecimento. Para adultos, a recomendação geral é fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, como caminhar 30 minutos em cinco dias, e incluir fortalecimento muscular em pelo menos dois dias. “Quem está parado pode começar com poucos minutos e aumentar aos poucos. Os exercícios de força podem usar aparelhos, elásticos ou o próprio peso do corpo, sempre com orientação e respeitando os limites de cada pessoa”, esclarece.

5.Busque uma clínica especializada

Escolha um espaço com boa reputação, profissionais qualificados e métodos de emagrecimento confiáveis, com eficácia e segurança respaldadas por estudos científicos. Na consulta, conte como é sua alimentação, se dorme bem, quais medicamentos usa e o que já tentou fazer para perder peso. Quando indicada, a telemedicina pode facilitar os retornos. “Entender a rotina e o histórico de saúde ajuda a definir um plano adequado para cada pessoa. As consultas permitem esclarecer dúvidas, avaliar os avanços e fazer ajustes ao longo do processo”, conclui o médico.

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