Presentes cada vez mais cedo na rotina de crianças e adolescentes, os videogames deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento e também passaram a despertar interesse de pesquisadores que estudam desenvolvimento cognitivo. Dependendo do tipo de jogo, da faixa etária e da forma como é utilizado, o ambiente digital pode estimular habilidades como atenção, memória de trabalho, percepção visuoespacial, tomada de decisões e resolução de problemas.

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Ao mesmo tempo, o uso excessivo ou inadequado pode interferir no sono, na atividade física, nos estudos, na convivência familiar e social. Para Francine Mendonça, neurologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, o principal ponto está na qualidade da experiência e na forma como o jogo é inserido na rotina da criança.

“O videogame pode ser uma atividade de estímulo cognitivo quando a criança precisa tomar decisões, criar estratégias, solucionar problemas, memorizar informações ou responder rapidamente a determinados estímulos. O mais importante é entender que esse benefício depende do contexto: o jogo não substitui o brincar ao ar livre, a atividade física, a leitura, o contato social e as interações presenciais, que também são fundamentais para o desenvolvimento cerebral.”

Os efeitos dos jogos não são necessariamente iguais. Jogos de estratégia, quebra-cabeças e aqueles que exigem planejamento podem trabalhar resolução de problemas, memória e organização de ações. Já jogos que demandam respostas rápidas e orientação espacial podem envolver atenção visual, velocidade de processamento e coordenação entre percepção e resposta motora.

“É importante olhar para o conteúdo e para as características do jogo, e não apenas para o fato de ser um videogame. Existem atividades que exigem planejamento, memória, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, enquanto outras podem ser predominantemente repetitivas. Por isso, a escolha do conteúdo e a adequação à idade são tão importantes quanto o tempo de uso”, explica Francine.

No Brasil, a TIC Kids Online Brasil aponta a presença praticamente universal da internet entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos: 95% dessa população já estava conectada segundo os dados de 2023, o equivalente a 25,5 milhões de usuários. A pesquisa também mostrou que 24% tiveram o primeiro acesso à internet até os seis anos e 63% até os dez anos, reforçando a importância da mediação dos adultos desde os primeiros contatos com o ambiente digital.

Mais do que estabelecer uma quantidade rígida de horas, especialistas têm chamado atenção para o impacto que o uso de telas provoca sobre o restante da rotina. Em 2026, a Academia Americana de Pediatria reforçou a importância de preservar períodos sem telas para dormir, movimentar-se, estudar, brincar, ler e conviver com a família. A entidade também recomenda evitar dispositivos durante as refeições, no quarto e na hora que antecede o sono.

No Brasil, o Guia do Governo Federal sobre uso de dispositivos digitais, atualizado em julho de 2026, também destaca que as tecnologias podem oferecer oportunidades de entretenimento, educação e desenvolvimento, mas que o uso excessivo ou inadequado está associado a riscos para a saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

“Uma criança não deve ter a sua rotina organizada em torno do videogame. Precisamos observar se ela continua dormindo adequadamente, praticando atividades físicas, estudando, brincando de outras formas e mantendo relações presenciais. Quando o jogo começa a ocupar o espaço dessas atividades, temos um sinal de que é preciso rever a rotina”, alerta a neurologista.

Um dos principais cuidados está relacionado ao horário em que os jogos são utilizados. Jogar até tarde ou interromper o sono para continuar uma partida pode comprometer a qualidade e a duração do descanso. A orientação da Academia Americana de Pediatria é manter períodos livres de dispositivos antes de dormir e evitar que aparelhos permaneçam no quarto durante a noite.

“Durante o sono, o cérebro realiza processos importantes de consolidação da memória, recuperação e organização das informações. Por isso, trocar horas de sono por horas de jogo não é uma boa escolha, mesmo que a atividade em si tenha elementos de estímulo cognitivo”, afirma Francine.

Como estabelecer um uso saudável

Entre as principais estratégias para as famílias estão a definição de horários, a escolha de jogos adequados à faixa etária, a participação dos pais na experiência digital e a preservação de momentos sem telas. A classificação indicativa também deve ser utilizada como ferramenta para avaliar o conteúdo ao qual a criança está sendo exposta.

Além disso, os responsáveis devem observar comportamentos que indiquem perda de controle sobre o uso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o transtorno de jogos eletrônicos afeta apenas uma parcela das pessoas que jogam, mas é importante ficar atento quando a atividade passa a ocupar o lugar de outras atividades diárias ou provoca prejuízos no funcionamento social, físico ou psicológico.

“Alguns sinais merecem atenção: dificuldade persistente para interromper o jogo, irritabilidade intensa quando o acesso é limitado, abandono de atividades que antes eram prazerosas, queda no desempenho escolar, alterações importantes no sono e afastamento da convivência familiar e social. O problema não está em jogar, mas quando o videogame deixa de fazer parte da rotina e passa a controlar a rotina”, explica a neurologista.

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Para a especialista, a melhor estratégia não é necessariamente proibir, mas ensinar a criança a construir uma relação equilibrada com a tecnologia. “Os jogos podem ocupar um espaço saudável na infância, inclusive como oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de determinadas habilidades. Mas eles precisam estar inseridos em uma rotina que também contemple sono adequado, movimento, brincadeiras, leitura, contato com outras pessoas e experiências fora das telas. O objetivo não deve ser eliminar a tecnologia, e sim ensinar a criança a utilizá-la de maneira consciente e equilibrada.”