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VISÃO DA CRIANÇA

Longe das telas: cinco brincadeiras infantis que ajudam a prevenir a miopia

Atividades que colocam as crianças em contato com a luz natural e estimulam olhar para longas distâncias as protegem contra o avanço do distúrbio ocular, que tem surgido cada vez mais cedo na infância, prejudicando estudos e socialização

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Repórter
22/09/2026 15:58

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Além de manter atividades ao ar livre na rotina, crianças já míopes precisam de um cuidado especial
Além de manter atividades ao ar livre na rotina, crianças já míopes precisam de um cuidado especial crédito: Magnific

O avanço da miopia preocupa especialistas no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, até 2050, metade da população mundial tenha esse problema de visão. Serão aproximadamente 4,7 bilhões de pessoas, quase 1 bilhão delas com alta miopia, ou seja, maior que cicno graus - condição que amplifica o risco de complicações sérias, como descolamento da retina, glaucoma e catarata, e pode até levar à cegueira.

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A miopia tem surgido cada vez mais cedo na infância — e, quanto antes ela começa, maior a possibilidade de progressão para graus mais altos. Além disso, a criança que não enxerga bem tem menor rendimento escolar e durante a prática de esportes, o que prejudica a socialização e pode até ser motivo de bullying.




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Quem possui esse distúrbio visual enxerga bem de perto, mas vê objetos distantes de forma embaçada. Isso ocorre porque o olho é ligeiramente mais longo do que o normal ou a córnea tem uma curvatura maior, fazendo com que a imagem se forme antes de chegar à retina.


"Além da genética, o estilo de vida moderno tem papel central no crescimento significativo de casos entre crianças e adolescentes", alerta a oftalmologista Patrícia Kakizaki, consultora da ZEISS Vision Brasil. "O excesso de tempo em frente às telas e a falta de atividades ao ar livre são fatores que colaboram diretamente para o aumento da miopia", diz a especialista.



Segundo Patrícia, a luz do sol tem um efeito protetor sobre os olhos. "Ela estimula a produção de dopamina na retina, uma substância natural que impede o crescimento excessivo do olho. Durante o uso de telas, o olho da criança faz um esforço constante para manter o foco de perto. Já em ambientes abertos, além da exposição ao sol, olhando para longe, a criança descansa a musculatura ocular. E esse relaxamento interrompe o estresse visual contínuo, impedindo que o olho receba estímulos para o crescimento acelerado que altera, assim, a anatomia do globo ocular", explica.



A especialista destaca cinco brincadeiras simples que ajudam a cuidar da saúde ocular dos pequenos:



Jogar bola


Futebol, queimada ou vôlei: qualquer esporte com bola estimula a percepção de profundidade e o foco em movimento, uma vez que a criança precisa olhar constantemente para longe e acompanhar o deslocamento da bola.



Andar de bicicleta


Além de promover equilíbrio e resistência, pedalar faz com que a criança mantenha o olhar voltado para o horizonte. O foco em longas distâncias ajuda a reduzir o estresse visual causado pelas telas.




Correr no parque


A corrida é uma atividade completa — melhora a coordenação motora e também estimula a visão. Ao olhar o ambiente ao redor, a criança alterna o foco entre diferentes distâncias, o que relaxa os músculos oculares.



Se divertir observando o céu


Identificar formatos de nuvens, procurar aviões ou contar pássaros são atividades que relaxam o olhar, ajudam os olhos a se ajustarem a diferentes distâncias e reduzem o esforço visual de perto.




Brincar na praia


A visão de horizontes amplos — como o mar — é extremamente benéfica, pois favorece o descanso dos olhos enquanto os expõe à claridade natural, que ajuda a controlar o crescimento ocular excessivo associado à miopia.



De acordo com a oftalmologista, o ideal é garantir pelo menos 120 minutos diários ao ar livre. "Também é importante não expor as crianças aos dispositivos digitais até os dois anos de idade. A recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica é de que, entre dois e cinco anos, o uso seja limitado a uma hora diária; entre seis e dez anos, até duas horas diárias; e entre 11 e 18 anos, até 3 horas", ressalta.

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Além de manter atividades ao ar livre na rotina, crianças já míopes precisam de um cuidado especial: lentes para óculos com tecnologias específicas para garantir, juntamente com a visão nítida, mais conforto e saúde visual.


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