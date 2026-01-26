Dieta mediterrânea pode reduzir risco de miopia: entenda

Pesquisadores chineses publicaram, em janeiro de 2026 no Britsh Journal of Nutrition, um estudo transversal sobre o efeito da dieta mediterrânea na miopia de adolescentes, utilizando dados da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (Nhanes, em inglês) realizado a cada dois anos nos EUA. Participaram do estudo 2.473 adolescentes estadunidenses com idades entre 12 e 18 anos, sendo 1.090 com miopia, com dioptria maior ou igual a 0,5, e 1.383 sem miopia.

Embora haja evidências de que a herança genética não seja a única determinante da miopia, para os pesquisadores, fatores ambientais, como a alimentação, podem estar por trás da projeção da OMS (Organização Mundial da Saúde) de 51% da população global com miopia até 2050. As estatísticas do estudo mostram que o consumo abusivo de açúcar e carboidratos refinados aumentou em 41% a miopia de uma parcela de participantes em comparação aos que mantiveram a dieta mediterrânea.

Porque a dieta tem este efeito?

Para o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Burnier e membro fundador da Academia Brasileira de Controle da Miopia (Abracmo), o segredo da dieta mediterrânea para nossos olhos e saúde sistêmica é a melhora da circulação.

Quando a circulação está comprometida, o aporte de oxigênio e nutrientes diminuem em todo o globo ocular, incluindo a coroide responsável pela nutrição da esclera, parte branca do olho. Por isso, a esclera, que funciona como o arcabouço do globo ocular, se torna maleável e facilita o crescimento do olho acima do normal.

“Até agora, não há evidência de que a alimentação ou suplementação, sozinhas, revertam ou interrompam a miopia” afirma o médico. “Entretanto, uma alimentação rica em grãos integrais, verduras, frutas, nozes, pescados e azeite podem modular fatores fisiológicos envolvidos na progressão, funcionando como coadjuvantes, não como tratamento isolado”, assinala.

Como a criança se torna míope?

O oftalmologista explica que a principal alteração fisiológica do olho míope é o aumento do comprimento axial – distância entre a córnea (lente externa do olho) e a parte de trás da retina. “Alimentos ultraprocessados e refinados, gordura saturada e o excesso de açúcar enfraquecem a esclera e aumentam o risco de crescimento do olho acima dos 23 a 24 mm que caracterizam a boa visão.” Por isso, é tão importante o tipo de alimentação que uma criança recebe.

O especialista ressalta que cada milímetro a mais indica 2,5 dioptrias de miopia. Em olhos com alta miopia, o comprimento axial é de 26mm ou mais, e o fundo do olho se torna frágil, aumentando o risco de perda da visão na idade adulta por descolamento e outras condições na retina, glaucoma e catarata.

O risco das telas

“Nossos olhos não foram feitos para permanecerem fixos diante de uma tela por mais de duas horas ininterruptas”, diz o oftalmologista. Ele explica que, quando fazemos isso, piscamos cinco vezes menos em frente às telas, a lágrima resseca. “Os olhos são bombardeados por milhões de pontos luminosos e ardem, e este esforço intensivo causa dor de cabeça.”

Um estudo, feito pelo oftalmologista com 360 crianças de seis a nove anos, revela que na infância o uso de telas por mais de duas horas dobra o risco de miopia e também causa miopia acomodativa, um espasmo dos músculos ciliares que movimentam o cristalino do olho para alternar a focalização nas várias distâncias.

O especialista explica que a miopia transitória é um turvamento da visão, que pode durar meses ou se tornar um mal permanente, caso os hábitos não sejam modificados. “A criança com miopia transitória se sente bem em frente ao computador, mas, como não enxerga à distância com frequência, tem queda no rendimento escolar.”

“A miopia é o mal do século quando o assunto é saúde ocular.” Leôncio ressalta que há evidências de que as atividades ao ar livre por pelo menos duas horas, especialmente nos horários de alta luminosidade aumentam a produção de dopamina, hormônio que diminui o risco de miopia.

“O problema é que a criança não sabe como enxerga. Por isso, são os pais que devem estar atentos, especialmente no período de férias para não comprometer o aprendizado na volta às aulas”, aconselha o especialista.