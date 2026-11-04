AVC também ameaça adultos jovens: conheça os sinais e saiba como prevenir

O acidente vascular cerebral (AVC) não é um problema exclusivo de pessoas idosas. Embora o risco aumente com a idade, adultos jovens também precisam estar atentos à prevenção e aos sinais de alerta. A adoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento da saúde ao longo da vida são medidas importantes para reduzir os riscos e favorecer a identificação precoce do problema.



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Segundo Luiza Toledo, neurologista da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, da Bradsaúde, reconhecer os sintomas e agir rapidamente podem fazer diferença na evolução do quadro. O AVC exige atendimento de emergência, e a demora na busca por assistência pode ampliar os danos neurológicos.















Como reconhecer um AVC?



Entre os principais sinais estão alterações súbitas na fala, fraqueza em um dos braços e assimetria facial. Uma forma simples de identificar possíveis alterações é pedir que a pessoa sorria e observar se um dos lados do rosto fica caído. Também é possível solicitar que levante os dois braços e verificar se um deles apresenta fraqueza ou não se mantém na mesma posição. Fala arrastada, dificuldade para se expressar ou compreender o que é dito também são sinais de alerta.



Outros sintomas que merecem atenção são perda repentina da visão, tontura intensa com sensação de tudo girar, perda de equilíbrio, dificuldade súbita para caminhar e dor de cabeça muito forte e incomum. Mesmo que os sintomas pareçam melhorar, a orientação é não esperar para procurar ajuda.

Como agir em caso de emergência?

Diante da suspeita de AVC, a recomendação é procurar imediatamente o serviço de emergência. Não se deve oferecer medicamentos por conta própria, alimentos ou bebidas, nem tentar transportar a pessoa em veículo particular. O atendimento deve ser feito com a maior rapidez possível, preferencialmente em um hospital preparado para tratar casos de AVC.



Na emergência, cada minuto conta: quanto mais tempo passa, maior pode ser a perda de neurônios. Algumas terapias dependem de uma janela de tempo específica e da avaliação médica, o que torna essencial buscar atendimento assim que os primeiros sinais aparecem. “Quanto mais rápido o paciente chegar a um hospital preparado para atender AVC, maiores são as chances de tratamento e de reversão desses déficits neurológicos”, reforça a neurologista.



A atenção deve ser redobrada para quem tem histórico familiar de AVC, doenças cardiovasculares, ou que já sofreu um episódio anterior. “Mais do que reconhecer os sintomas, prevenir o AVC exige atenção contínua à saúde”, destaca Luiza.

“Manter o acompanhamento médico e cuidar dos fatores de risco são atitudes importantes em todas as fases da vida — inclusive entre adultos jovens, que não devem desconsiderar sinais súbitos ou acreditar que a condição só afeta pessoas mais velhas”, acrescenta a médica.

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