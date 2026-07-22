AVC em jovens cresce no Brasil; morte de Débora Cruz alerta
Sambista faleceu aos 45 anos no Rio; hipertensão e diabetes precoces são fatores-chave para o aumento de derrames em adultos
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A morte da sambista Débora Cruz aos 45 anos, sobrinha de Arlindo Cruz, ocorrida nesta terça-feira (21) no Rio de Janeiro, acendeu um alerta sobre a crescente incidência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) em pessoas mais jovens. A cantora estava internada há cerca de duas semanas, após sofrer o derrame no início de julho. O que antes era visto como um problema de saúde quase exclusivo de idosos, hoje afeta cada vez mais adultos com menos de 50 anos, mudando o perfil da doença no país.
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Segundo dados do Ministério da Saúde, essa mudança está diretamente ligada ao estilo de vida contemporâneo. Fatores como estresse crônico, sedentarismo, alimentação inadequada e o aumento de diagnósticos de doenças como hipertensão e diabetes em faixas etárias mais novas contribuem para o crescimento dos casos. A percepção de que o AVC é algo distante faz com que muitos jovens ignorem os sinais e não mantenham hábitos preventivos.
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O que é um Acidente Vascular Cerebral?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, ocorre quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou reduzido, impedindo que o tecido cerebral receba oxigênio e nutrientes. Existem dois tipos principais: o isquêmico, causado por um bloqueio, e o hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo.
Quais os principais fatores de risco para jovens?
Embora a idade avançada ainda seja um fator importante, especialistas apontam que outros elementos de risco se tornaram mais prevalentes entre os jovens e contribuem para o aumento do número de casos. A atenção a esses pontos é fundamental para a prevenção.
Hipertensão arterial (pressão alta);
Diabetes não controlada;
Colesterol elevado;
Obesidade e sobrepeso;
Tabagismo e consumo excessivo de álcool;
Estresse crônico e ansiedade;
Uso de drogas ilícitas.
Quais são os sinais de alerta de um AVC?
O Ministério da Saúde alerta que reconhecer os sintomas rapidamente é crucial para diminuir as sequelas. O atendimento médico imediato pode salvar vidas e melhorar o prognóstico do paciente. Fique atento aos seguintes sinais, que podem surgir de forma súbita:
Fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo;
Confusão mental, dificuldade para falar ou compreender frases simples;
Alteração na visão, como vista turva ou perda de visão em um ou ambos os olhos;
Tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação motora;
Dor de cabeça intensa e súbita, sem causa aparente.
Teste Rápido: SAMU
Para uma identificação rápida, utilize o teste conhecido como SAMU: S de Sorriso (peça para a pessoa sorrir e veja se um lado do rosto está torto), A de Abraço (peça para levantar os dois braços e veja se um deles cai), M de Música (peça para cantarolar ou falar uma frase e veja se a fala está enrolada) e U de Urgência (se identificar qualquer um desses sinais, ligue imediatamente para o 192).
Como é possível prevenir o AVC?
Adotar um estilo de vida saudável é a principal forma de reduzir o risco de um Acidente Vascular Cerebral. A prevenção, segundo as diretrizes médicas, envolve um conjunto de práticas diárias que melhoram a saúde cardiovascular e geral do corpo.
Monitore e controle a pressão arterial;
Mantenha uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais e grãos;
Pratique atividades físicas regularmente;
Não fume e evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
Gerencie o estresse com técnicas de relaxamento ou terapia;
Realize exames médicos periódicos para um check-up geral da saúde.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.