ONG leva atendimento odontológico gratuito para município do Sul de Minas

Entre os dias 16 e 22 de novembro, a o organização Por1Sorriso leva atendimento odontológico especializado e gratuito a Minduri, no sul de Minas Gerais. A iniciativa é voltada para famílias em situação de vulnerabilidade social, vinculadas ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que vivem com bolsa auxílio ou com renda de até um salário mínimo e que forem avaliadas na triagem prévia, conduzida pelos dentistas da Unidade Básica de Saúde (UBS) da região até sexta-feira (6/11).

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A meta é atender cerca de 135 pacientes em todas as especialidades ao longo da ação.



O projeto contará com cerca de 45 voluntários e prestadores de serviço, entre eles profissionais de diversas áreas da odontologia, como clínica geral e dentística, cirurgia, endodontia, periodontia, prótese dentária e odontopediatria.

A estrutura montada no local permitirá a realização de procedimentos como restaurações e coroas, tratamentos de canal, cirurgias e extrações de dentes, raspagens e cuidados com a gengiva, próteses totais e parciais e atendimento infantil, além de ações de prevenção, como profilaxia (limpeza), aplicação de flúor e selantes e orientação de higiene bucal. Como diferenciais tecnológicos desta edição, a ação contará com laboratório de prótese com fluxo digital próprio no local, aparelho de raio-X portátil e scanner intraoral.



Com 3.741 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, e IDH municipal (IDHM) de 0,658 (2010), Minduri fica na microrregião de Andrelândia, a cerca de 285 km de Belo Horizonte, e integra o circuito da Estrada Real.

A prefeitura oferece atendimento odontológico na rede pública, e a ação da Por1Sorriso chega de forma complementar: além dos atendimentos, a equipe vai orientar a população sobre cuidados preventivos e, quando necessário, encaminhar os pacientes à rede pública para a continuidade do tratamento. No cenário nacional, a Pesquisa SB Brasil 2023, do Ministério da Saúde, aponta que 55,37% das pessoas de 65 a 74 anos consideram precisar de tratamento odontológico e 49,58% relatam necessidade de prótese dentária.

“Chegar a Minduri pela primeira vez é uma oportunidade de ampliar o acesso a tratamentos odontológicos que fazem diferença na vida das pessoas. Vamos levar uma equipe multidisciplinar, equipamentos e uma estrutura preparada para realizar desde procedimentos básicos até tratamentos mais complexos, como canais e próteses dentárias”, afirma Felipe Rossi, fundador e presidente da ONG.

“Nada disso acontece sem planejamento, voluntários, parceiros e doações. É esse apoio que permite que a Por1Sorriso continue chegando a municípios como Minduri e oferecendo atendimento gratuito a quem mais precisa”, ressalta Felipe. Informações sobre como fazer doações estão tanto no site quanto no perfil da ONG nas redes sociais.

Serviço

Ação de Saúde Bucal Por1Sorriso – Minduri (MG)



Local de atendimento: Quadra Poliesportiva Geraldo Landim – Rua Homero Penha de Andrade, Centro, Minduri



Quem pode participar: Famílias em situação de vulnerabilidade social, vinculadas ao Cras, que vivem com bolsa auxílio ou com renda de até um salário mínimo, previamente avaliadas na triagem



Triagem: até sexta-feira (6/11)



Atendimentos: 16 a 22 de novembro



Horário: das 8h às 20h



Documentação necessária: RG, CPF e carteirinha do SUS

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Mais informações: site https://por1sorriso.org/ e Instagram @por1sorriso