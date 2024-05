No Brasil, uma parcela significativa da população chega à idade adulta com problemas dentários, muitas vezes relacionados à má higiene bucal e a falta de acompanhamento odontológico adequado. De acordo com dados do IBGE, menos da metade dos brasileiros (49,4%) consultou um dentista nos últimos 12 meses. No entanto, o consultório odontológico não é apenas um local para prevenir, mas também para tratar problemas sérios nos dentes, como é o caso do tratamento de canal.

O tratamento de canal é frequentemente empregado em casos de fratura dentária ou cárie profunda, e consiste na remoção da polpa inflamada do dente e na desinfecção do local. “A polpa é um tecido mole que contém nervos e vasos sanguíneos, e sua lesão pode causar extremo desconforto, incluindo dores intensas, inchaço e sensação de latejamento”, explica o cirurgião dentista e diretor técnico da Dental Beauty, Walter Solter.

Quando há necessidade de realizar o tratamento de canal, o dentista, especialmente o endodontista, é o profissional indicado para cuidar da situação. O procedimento envolve diversas etapas, desde a avaliação das causas da dor ou do inchaço até exames físicos e radiográficos para identificar a extensão da lesão.

Para realizar o tratamento de canal, o dentista utiliza instrumentos para acessar a polpa do dente, remover o tecido infectado, desinfetar a cavidade e preencher o canal com material apropriado. “O procedimento visa restaurar e reconstruir o dente afetado, proporcionando alívio da dor e preservando a estrutura dental”, afirma Walter.

É importante ressaltar que, atualmente, os tratamentos de canal podem ser realizados em até um dia, proporcionando conforto ao paciente. Além disso, quanto mais rápido o paciente procurar ajuda profissional, melhor será o prognóstico do tratamento. Cada caso possui suas especificidades, e o procedimento pode variar de acordo com a gravidade da lesão.

O especialista explica que, ao sentir qualquer desconforto nos dentes, é fundamental buscar a orientação de um dentista. “O tratamento de canal pode ser a solução para preservar a saúde bucal e o bem-estar geral do paciente”, finaliza.