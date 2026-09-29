O alerta da Lipo HD: abdômen definido não protege contra gordura visceral
Cirurgia retira gordura visível, mas não impede o acúmulo interno que ameaça a saúde; especialistas explicam como manter os resultados e se proteger
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Técnicas como a Lipo HD popularizaram a busca por um abdômen definido, com linhas musculares aparentes. O procedimento realça contornos ao retirar gordura de pontos estratégicos, mas existe uma diferença entre a aparência e a proteção metabólica. Caso o paciente volte a ganhar peso, o corpo pode acumular gordura no compartimento visceral, ao redor dos órgãos.
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“A cirurgia pode desenhar o abdômen, mas não substitui aquilo que o exercício faz pelo organismo”, afirma o cirurgião plástico Leandro Faustino.
Segundo o médico da Revion International Clinic, em São Paulo, a Lipo HD atua sobre a gordura subcutânea e evidencia a musculatura já existente. O procedimento não cria condicionamento físico, não aumenta a massa muscular nem altera a capacidade do corpo de armazenar gordura.
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“O paciente pode ter uma aparência atlética e, ainda assim, voltar a ganhar peso se os hábitos mudarem”, explica Faustino.
Alerta para a gordura 'invisível'
A remoção de gordura localizada não impede que o excesso de energia seja armazenado em outras áreas do corpo. Um estudo com mulheres submetidas à lipoaspiração abdominal observou um aumento de cerca de 10% da gordura visceral naquelas que não realizaram treinamento físico após a cirurgia.
Esse crescimento não foi identificado no grupo que manteve uma rotina de exercícios. A gordura subcutânea, manipulada na lipoaspiração, interfere no contorno corporal. Já a visceral se acumula profundamente no abdômen e está associada a um maior risco cardiometabólico.
Isso significa que uma pessoa pode manter parte da definição externa conquistada com a cirurgia e, ao mesmo tempo, acumular gordura de uma forma menos visível.
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Para a médica Daniela Mincis, que atua com nutrologia na mesma clínica, a Lipo HD não deve ser vista como um atalho para substituir uma rotina ativa. "É possível desenhar o abdômen cirurgicamente, mas não existe cirurgia que torne o paciente imune ao ganho de peso", destaca.
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Segundo a especialista, exercício, alimentação e manutenção do peso são fundamentais para sustentar o resultado no longo prazo.