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CIRURGIA PLÁSTICA

O alerta da Lipo HD: abdômen definido não protege contra gordura visceral

Cirurgia retira gordura visível, mas não impede o acúmulo interno que ameaça a saúde; especialistas explicam como manter os resultados e se proteger

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/09/2026 13:05 - atualizado em 29/09/2026 13:05

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O alerta da Lipo HD: abdômen definido não protege contra gordura visceral
O abdômen definido, resultado de procedimentos como a Lipo HD, precisa ser mantido com bons hábitos para evitar o acúmulo de gordura visceral crédito: Magnific

Técnicas como a Lipo HD popularizaram a busca por um abdômen definido, com linhas musculares aparentes. O procedimento realça contornos ao retirar gordura de pontos estratégicos, mas existe uma diferença entre a aparência e a proteção metabólica. Caso o paciente volte a ganhar peso, o corpo pode acumular gordura no compartimento visceral, ao redor dos órgãos.

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“A cirurgia pode desenhar o abdômen, mas não substitui aquilo que o exercício faz pelo organismo”, afirma o cirurgião plástico Leandro Faustino.

Segundo o médico da Revion International Clinic, em São Paulo, a Lipo HD atua sobre a gordura subcutânea e evidencia a musculatura já existente. O procedimento não cria condicionamento físico, não aumenta a massa muscular nem altera a capacidade do corpo de armazenar gordura.

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“O paciente pode ter uma aparência atlética e, ainda assim, voltar a ganhar peso se os hábitos mudarem”, explica Faustino.

Alerta para a gordura 'invisível'

A remoção de gordura localizada não impede que o excesso de energia seja armazenado em outras áreas do corpo. Um estudo com mulheres submetidas à lipoaspiração abdominal observou um aumento de cerca de 10% da gordura visceral naquelas que não realizaram treinamento físico após a cirurgia.

Esse crescimento não foi identificado no grupo que manteve uma rotina de exercícios. A gordura subcutânea, manipulada na lipoaspiração, interfere no contorno corporal. Já a visceral se acumula profundamente no abdômen e está associada a um maior risco cardiometabólico.

Isso significa que uma pessoa pode manter parte da definição externa conquistada com a cirurgia e, ao mesmo tempo, acumular gordura de uma forma menos visível.

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Para a médica Daniela Mincis, que atua com nutrologia na mesma clínica, a Lipo HD não deve ser vista como um atalho para substituir uma rotina ativa. "É possível desenhar o abdômen cirurgicamente, mas não existe cirurgia que torne o paciente imune ao ganho de peso", destaca.

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Segundo a especialista, exercício, alimentação e manutenção do peso são fundamentais para sustentar o resultado no longo prazo.

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