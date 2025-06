Lipo HD esculpe o corpo com maior precisão milimétrica

A busca por contornos corporais definidos e naturais tem impulsionado a popularidade da Lipo HD (Lipoaspiração de Alta Definição), técnica que vai além da remoção de gordura tradicional para valorizar a anatomia muscular, com foco em resultados harmônicos.

Em 2025, a harmonia natural será uma tendência do mercado de estética, conforme uma estimativa recente publicada pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS). Segundo as projeções, as cirurgias plásticas “quase imperceptíveis” integram a lista com as principais tendências para este ano.

“Enquanto a lipoaspiração convencional remove gordura de forma generalizada, a Lipo HD atua como uma escultura corporal, criando sombreamentos que destacam a musculatura sem exageros”, explica o cirurgião plástico Dr. Paulo Duarte, premiado na categoria Lipo HD em 2023 pela Awards Best Case Before/After (organizada pelo criador da técnica, Dr. Alfredo Hoyos).

Dr. Paulo Duarte explica que o cirurgião trabalha com manobras delicadas para revelar as linhas naturais do corpo, respeitando suas proporções. “A técnica é ideal para pacientes com boa forma física que não alcançam a definição desejada apenas com dieta e exercícios”, afirma.

Segundo o cirurgião, as tecnologias-chave dessa intervenção incluem:

VASER: ultrassom que emulsifica a gordura com menor trauma;

Ignite RF - novo aliado para o tratamento de flacidez recém chegado ao Brasil;

MicroAire: maior precisão durante a aspiração.



“O maior desafio é o domínio anatômico para evitar resultados artificiais”, ressalta o Dr. Paulo Duarte. A técnica também pode ser combinada com outros procedimentos, como enxertia glútea ou fechamento de diástase.

Brasil é destaque em números

Dados do último relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) revelam que o Brasil é o país que mais realizou procedimentos cirúrgicos em 2023 e o segundo com o maior número de intervenções não cirúrgicas.

A tendência também se confirma quando analisada por faixa etária. Em média, oito a cada dez jovens (80%) entre 18 e 25 anos desejam realizar procedimentos estéticos. Paralelamente, a taxa de indivíduos acima de 40 anos e 60 anos que buscam pelas intervenções fica em 60% e 40%, respectivamente. Os dados são de um levantamento promovido pela HSR Consultoria e noticiado pela Veja.

Premiação e reconhecimento

A Awards Best Case Before/After avalia critérios como segurança, naturalidade e impacto estético - parâmetros que avaliaram o trabalho do cirurgião plástico Dr. Paulo Duarte (CRM SP – 236158 / RQE 106105 e CRM RN – 5626 / RQE 1586) em 2023, na ocasião que ganhou o prêmio de Melhor Caso de LipoHD.

Sua trajetória inclui um programa de fellowship na Espanha, ampliando sua experiência internacional. Hoje, atua como cirurgião plástico em Natal (RN) e em São Paulo (SP), onde realiza um amplo número de cirurgias em pacientes brasileiros e estrangeiros. “A demanda cresce porque os pacientes buscam resultados personalizados, não apenas emagrecimento”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://drpauloduarteplastica.com.br/