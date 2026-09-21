Choque anafilático por ferroada: sinais de emergência que exigem Samu

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A picada de uma abelha ou vespa geralmente causa dor, vermelhidão e inchaço no local, sintomas que desaparecem em algumas horas. No entanto, para algumas pessoas, uma única ferroada pode desencadear uma reação alérgica grave e potencialmente fatal, conhecida como choque anafilático. Saber identificar os sinais de emergência e agir rapidamente é fundamental para salvar uma vida.

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Essa reação sistêmica acontece quando o sistema imunológico responde de forma exagerada ao veneno do inseto, liberando uma série de substâncias químicas que afetam todo o corpo. O quadro pode evoluir em minutos e exige atendimento médico imediato.

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O que é choque anafilático?

O choque anafilático é uma reação alérgica aguda, severa e de rápida progressão que pode levar à morte. Ele é desencadeado pela exposição a um alérgeno, como o veneno de abelha, e afeta múltiplos órgãos, causando sintomas como dificuldade respiratória e queda brusca da pressão arterial.

Quais são os sinais de alerta de uma reação grave?

Diferente da reação local, a anafilaxia manifesta sintomas em todo o corpo, geralmente de forma rápida após a picada. A presença de um ou mais desses sinais indica uma emergência médica e a necessidade de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Sintomas que exigem atendimento imediato

Inchaço rápido no rosto, lábios, pálpebras, língua ou garganta;

Dificuldade para respirar, sensação de garganta fechando ou chiado no peito;

Tontura, confusão mental, desmaio ou perda de consciência;

Pulso fraco e acelerado;

Urticária (placas vermelhas e coceira) espalhada pelo corpo;

Náuseas, vômitos, cólicas abdominais ou diarreia.

Pessoas com histórico de alergia

Indivíduos com diagnóstico de alergia grave ao veneno de insetos devem sempre carregar consigo um autoinjetor de adrenalina (epinefrina), prescrito por um médico. Este dispositivo é crucial para controlar os sintomas iniciais da anafilaxia até a chegada do socorro profissional.

Múltiplas picadas: o que é a reação tóxica?

É importante diferenciar a reação alérgica da reação tóxica. Enquanto a anafilaxia pode ser causada por uma única picada em pessoas sensíveis, um ataque de múltiplas abelhas (geralmente dezenas ou centenas) pode injetar uma quantidade tão grande de veneno que causa um envenenamento, mesmo em quem não é alérgico.

Nesses casos, os sintomas podem incluir dor de cabeça, febre, vômitos, convulsões e insuficiência renal. Um ataque massivo é sempre considerado uma emergência médica, independentemente da presença de alergia.

Como agir em caso de ataque de abelhas?

Se você ou outra pessoa for vítima de um ataque de abelhas, principalmente de um enxame, seguir um protocolo de segurança é crucial. Veja o que fazer:

afaste-se da área imediatamente, protegendo o rosto e o pescoço, e procure um abrigo fechado, como um carro ou uma casa; ligue para o Samu (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193), informando a situação e o estado da vítima; inicie a remoção dos ferrões o mais rápido possível, pois eles continuam a injetar veneno por alguns minutos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como remover o ferrão corretamente?

Remova o ferrão o mais rápido possível, pois ele continua a injetar veneno por alguns minutos. O método tradicional recomendado é raspar a pele com um objeto de borda fina, como um cartão de crédito ou a unha, evitando apertar o ferrão. No entanto, a velocidade de remoção é mais importante do que o método escolhido.