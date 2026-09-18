Doação de órgãos: como se declarar doador e avisar sua família

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Tornar-se um doador de órgãos no Brasil é um ato de solidariedade que depende de um passo fundamental e que vai além de qualquer documento: a comunicação com a família. Embora muitas pessoas acreditem que registrar a vontade na carteira de identidade seja o caminho, a legislação brasileira determina que a palavra final sobre a doação é dos parentes mais próximos.

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Isso significa que, mesmo que você tenha expressado em vida o desejo de ser um doador, a autorização para o procedimento só pode ser concedida pelo cônjuge ou por um familiar de até segundo grau, seguindo a linha sucessória. Na prática, sua vontade precisa ser conhecida e respeitada por quem fica. Sem essa conversa clara, o desejo de salvar vidas pode não se concretizar.

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Como garantir que sua vontade seja respeitada

O caminho mais eficaz para assegurar que seu desejo de doar órgãos e tecidos seja atendido é informar sua decisão aos familiares diretos, como pais, filhos, irmãos e cônjuge. Além da conversa, agora também é possível formalizar essa intenção.

Não existe um cadastro obrigatório de doadores no país, mas é possível registrar a vontade de forma eletrônica através da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Trata-se de um documento oficial e gratuito, formalizado em cartórios, que serve como uma forte manifestação de vontade para orientar sua família. Qualquer anotação antiga em documentos não possui validade legal.

O processo de doação só é iniciado após a confirmação de morte encefálica, um diagnóstico médico rigoroso que atesta a parada irreversível das funções do cérebro. É nesse momento delicado que a equipe médica conversa com os familiares sobre a possibilidade da doação. Se eles estiverem cientes do seu desejo, a autorização tende a ser um processo mais natural e alinhado com o que você queria. A falta de conhecimento sobre a vontade da pessoa é um dos principais motivos para a recusa familiar.

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A doação de órgãos é um gesto que pode salvar ou melhorar a qualidade de vida de diversas pessoas que aguardam por um transplante. Um único doador pode beneficiar múltiplos pacientes. A decisão de conversar abertamente sobre o tema com seus entes queridos é a atitude mais importante para transformar sua intenção em um ato concreto de esperança.