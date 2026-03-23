Doação de órgãos: como funciona o processo e por que é tão importante

A decisão de doar órgãos é um ato que pode transformar a dor da perda em esperança para dezenas de pessoas. No Brasil, milhares de pacientes aguardam em uma fila por um transplante que pode salvar ou melhorar drasticamente suas vidas. Um único doador, após a confirmação da morte encefálica, tem o potencial de beneficiar múltiplos receptores com órgãos como coração, pulmões, fígado, rins e pâncreas, além de tecidos como córneas e pele.

O passo mais importante para quem deseja se tornar um doador é comunicar essa vontade à família. Pela legislação brasileira, não há um documento oficial que garanta a doação. A autorização final sempre depende dos familiares diretos. Por isso, uma conversa clara e aberta sobre o tema é fundamental para que o desejo seja respeitado no momento adequado.

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Como funciona o processo de doação

O processo de doação de órgãos de uma pessoa falecida começa com o diagnóstico de morte encefálica, que é a parada completa e irreversível das funções cerebrais. Este diagnóstico é feito por meio de exames neurológicos rigorosos, realizados por médicos diferentes, seguindo um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina.

Após a confirmação e a autorização da família, a central de transplantes do estado é notificada. Inicia-se então uma corrida contra o tempo para verificar a compatibilidade dos órgãos com os pacientes da lista de espera única, que é organizada por critérios técnicos como tipo sanguíneo, gravidade do caso e tempo de aguardo. Todo o processo é gerenciado pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), o que garante a transparência e a justiça na distribuição.

Quem pode doar em vida

A doação também pode ser realizada em vida, mas de forma mais restrita. Uma pessoa saudável e maior de idade pode doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão ou medula óssea para um familiar de até quarto grau. Para não parentes, a doação só é permitida com autorização judicial, para evitar qualquer tipo de comércio.

Apesar da complexidade, entender o funcionamento da doação de órgãos é o primeiro passo para derrubar mitos e tomar uma decisão informada. A falta de doadores ainda é o principal obstáculo para a realização de mais transplantes no país. Comunicar a sua vontade à família pode ser o gesto que salvará muitas vidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.