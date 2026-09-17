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SAÚDE PÚBLICA

Evento apresenta inovações no tratamento de doenças raras neste sábado (19)

Simpósio de doenças lisossômicas reúne especialistas para debater avanços no SUS, triagem neonatal e novas terapias será presencial e terá transmissão online

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Repórter
17/09/2026 16:30 - atualizado em 17/09/2026 17:47

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Com uma jornada por um diagnóstico, reunir diferentes especialidades em um mesmo fórum acelera a troca de conhecimento
Com uma longa jornada por um diagnóstico, reunir diferentes médicos em um mesmo fórum acelera a troca de conhecimento crédito: creativeart/magnific

No Brasil, a busca por um diagnóstico definitivo de doença rara ou lisossômica dura, em média, 5,4 anos. Com o objetivo de mudar essa realidade e capacitar profissionais da saúde para a identificação precoce e tratamento de vanguarda, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo promove, neste sábado (19/9), das 8h às 18h, seu primeiro simpósio de doenças lisossômicas.

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O evento, coordenado pelo Departamento de Neuropediatria da instituição e com apoio da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI), será realizado em formato híbrido (presencial e com transmissão online).

O que são doenças lisossômicas?

As doenças de depósito lisossomal (DDLs) constituem um grupo de condições genéticas, crônicas e progressivas caracterizadas pela deficiência de enzimas responsáveis pela degradação de substâncias nas células. Sem a quebra adequada, essas moléculas se acumulam nos lisossomos, provocando danos graves e multissistêmicos em órgãos vitais como cérebro, coração, rins e sistema nervoso.

Embora raras individualmente, juntas, afetam uma parcela significativa da população e representam um desafio complexo de saúde pública.

Inovação e abordagem multidisciplinar

Em 2026, com o avanço de novas tecnologias e a expansão da triagem neonatal no Sistema Único de Saúde (SUS), o simpósio debate a transição para a medicina de precisão. A programação cobrirá desde o raciocínio clínico e diagnósticos por imagem até o confronto entre diagnóstico enzimático vs. molecular e as atualizações nas terapias de reposição enzimática (TRE).

"A ciência avançou muito e hoje já podemos oferecer tratamentos eficazes para boa parte das doenças raras que afetavam o desenvolvimento infantil. Quando diagnosticadas e tratadas precocemente, essas crianças passam a ter um suporte e acolhimento adequados, transformando sua qualidade de vida", destaca o neuropediatra Paulo Breinis, coordenador científico do evento e da disciplina de neuropediatria da Santa Casa SP.

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Em um cenário onde a jornada por um diagnóstico ainda é longa, reunir diferentes especialidades médicas em um mesmo fórum acelera a troca de conhecimento, capacita profissionais na ponta do atendimento para identificar sinais precoces e fortalece o alinhamento de protocolos dentro do SUS.

Além disso, o evento abre espaço para discutir a sustentabilidade e o acesso a terapias de alta tecnologia, pontes essenciais para transformar a vida de milhares de famílias e otimizar o manejo dessas patologias no país.

Serviço

1º Simpósio de Doenças Lisossômicas da Santa Casa de São Paulo

Dia: 19 de setembro

Horário: 8h às 18h

Formato: remoto ou presencial

Local: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Inscrições: neste link

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