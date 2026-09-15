Fique atento aos fatores ocultos que limitam a performance esportiva

Superar marcas, melhorar o tempo ou simplesmente manter o ritmo nos treinos exige dedicação constante. No entanto, o bom desempenho no esporte não depende apenas de um treinamento físico em dia. Fatores ocultos, que vão desde restrições visuais até limitações respiratórias e do equilíbrio, podem agir como verdadeiros freios no rendimento de atletas amadores e profissionais.

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Restrições visuais

Para quem possui erros refrativos como miopia, astigmatismo, hipermetropia ou presbiopia, costuma ser um desafio manter a nitidez da visão e a percepção de profundidade durante a prática esportiva. “Os óculos podem pesar no rosto, embaçar com o suor e até representar riscos em modalidades de contato ou com a bola”, explica o oftalmologista do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco, Bernardo Cavalcanti.



Uma opção são os modelos esportivos de óculos, mas é importante escolher materiais leves que não apertem e que possuam apoio de borracha nas orelhas e no nariz para não escorregar. Outros cuidados são verificar a ventilação do utensílio, a fim de prevenir embaçamento, e obter a prescrição atualizada do grau com o oftalmologista. Já os esportistas que preferem usar lentes de contato devem controlar rigorosamente a higienização e lubrificação, além de manter acompanhamento com o especialista.













Bernardo Cavalcanti reforça que “uma solução duradoura para corrigir o grau dos olhos é a cirurgia refrativa, procedimento de rápida recuperação que promove mais liberdade, segurança e praticidade nos esportes. Feita com técnicas inovadoras, geralmente a laser e com uso de colírio anestésico, a cirurgia elimina totalmente a dependência de óculos ou lentes de contato, na maioria dos casos ”.

A falta de acuidade visual pode comprometer a segurança e a precisão. O atleta Marcelo Avelar, especialista em biomecânica da corrida, destaca que “enxergar mal impede que o corredor identifique de forma rápida possíveis obstáculos no solo e as sinalizações da prova. Também dificulta o monitoramento de dados essenciais em relógios e monitores, como frequência cardíaca e velocidade”.

Limitações respiratórias e do equilíbrio

Outra barreira oculta está na região otorrinolaringológica. O otorrinolaringologista do HOPE, Milton de Souza Leão Júnior reforça que “condições como sinusite, rinite e desvio de septo podem interferir na respiração e na quantidade de oxigênio que chega aos pulmões, comprometendo diretamente a performance do atleta". O médico compara a capacidade pulmonar a uma sanfona: “quando o órgão não se expande adequadamente, o resultado é um som curto”.













Marcelo Avelar lembra que “a oxigenação adequada é fundamental para o esporte, pois os músculos necessitam de oxigênio para gerar energia. Outro pilar importante é o equilíbrio, sendo que, muitas vezes, o esportista apresenta tontura sem saber exatamente a causa, que pode ser desde uma desidratação ou queda de pressão, até distúrbios vestibulares ou alterações cardíacas. O ideal é manter uma rotina de consultas multidisciplinares para averiguar a saúde como um todo”.

As doenças do labirinto, ou distúrbios vestibulares, podem causar vertigem, alterações auditivas e enjoos, afetando consideravelmente qualquer prática esportiva. Mas com o diagnóstico correto e o tratamento, o atleta geralmente consegue voltar a praticar esportes com o mesmo nível de excelência de antes”, afirma Milton de Souza Leão Santos Júnior.













Em relação aos problemas nas vias aéreas superiores que interferem na respiração, a recomendação do otorrinolaringologista é nunca se automedicar. O médico alerta, por exemplo, que “o uso de descongestionantes nasais vasoconstritores sem orientação pode causar dependência, inflamação das mucosas, entre outros sérios riscos à saúde, como aumento da pressão arterial e até problemas cardíacos”.

Mais dicas

Identificar a causa de cada sintoma que interfere no desempenho esportivo e buscar tratamento especializado é o caminho ideal para evoluir tanto na performance quanto para garantir a preservação da saúde física integral.

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