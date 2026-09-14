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GINECOLOGIA

Hospital promove simpósio gratuito de saúde feminina em BH

Evento reúne especialistas e estudantes para discutir prevenção, diagnóstico e cuidado da mulher antes, durante e depois do câncer de mama

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Repórter
14/09/2026 16:08

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HaverÃ¡ uma agenda paralela para pacientes que jÃ¡ concluÃ­ram o tratamento do cÃ¢ncer de mama, com foco no acolhimento e na retomada da vida
HaverÃ¡ uma agenda paralela para pacientes que jÃ¡ concluÃ­ram o tratamento do cÃ¢ncer de mama, com foco no acolhimento e na retomada da vida crédito: rawpixel.com/magnific

Nos dias 25 e 26 de setembro, será realizado o Simpósio de Saúde Feminina - Mastologia & Ginecologia, no Mater Dei Contorno, em Belo Horizonte. O evento presencial e gratuito reúne médicos, estudantes de medicina e pacientes para tratar os impactos dos cânceres femininos na rotina e na qualidade de vida, da descoberta ao período pós-tratamento.

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A programação é dividida em duas frentes. No auditório, médicos e estudantes acompanham, ao longo dos dois dias, discussões técnicas sobre as novas abordagens e condutas em mastologia e ginecologia. Já no dia 26, a sala Sobre Viver oferece uma agenda paralela voltada a pacientes que já concluíram o tratamento do câncer de mama, com foco no acolhimento e na retomada da vida.


“A ginecologia e a mastologia devem caminhar juntas no cuidado integral da mulher, unindo prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo. Essa integração é fundamental não apenas para reduzir o risco e favorecer a detecção precoce do câncer de mama, mas também para acolher e acompanhar a paciente após o tratamento, cuidando de sua saúde ginecológica, hormonal, sexual e de sua qualidade de vida em todas as fases”, afirma a ginecologista e coordenadora do serviço de mastologia da Rede Mater Dei, Anna Dias Salvador.


Programação


Primeiro dia (25/9)


Avaliação de risco para cânceres femininos, densidade mamária, rastreamento do câncer de mama antes dos 40 anos, uso de inteligência artificial no diagnóstico, testes genéticos, contracepção e terapia hormonal para mulheres com variantes patogênicas, cirurgias redutoras de risco, sexualidade durante e após o tratamento, câncer de mama na gestação e no puerpério, diagnóstico em pacientes jovens e idosas, e impacto da atividade física no tratamento.


 


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Segundo dia (26/9)



  • Auditório: terapia hormonal na menopausa, saúde geniturinária, gestação após o câncer de mama, osteoporose, obesidade no cenário oncológico e políticas públicas para a área.

  • Sala Sobre Viver: programação exclusiva para pacientes, dando continuidade à iniciativa de 2025, com temas como direitos, retorno ao trabalho, alimentação, sono, espiritualidade, propósito e uma roda de conversa sobre a reconstrução da vida após o tratamento.


Serviço


Simpósio de Saúde Feminina - Mastologia & Ginecologia


Dia: 25 e 26 de setembro


Horário: 25/9, das 13h às 18h05; 26/9, das 8h às 13h


Local: Mater Dei Contorno – Belo Horizonte (MG)

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Inscrições e programação completa: neste link.


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