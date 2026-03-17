BH: Jornada Mineira de Mastologia aponta para medicina de precisão

Nesta sexta-feira e sábado (20 e 21 de março), Belo Horizonte (MG), recebe a 8ª Jornada Mineira de Mastologia, promovida pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Minas Gerais.

O evento reunirá especialistas para debater avanços, desafios e novas perspectivas no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, além de temas atuais que impactam diretamente a prática clínica e a vida dos pacientes.

Com uma programação abrangente e atualizada, a jornada consolida-se como espaço estratégico de atualização científica e troca de experiências entre mastologistas, oncologistas, radiologistas, cirurgiões, geneticistas e demais profissionais da saúde envolvidos no cuidado integral da mama.

Entre os palestrantes nacionais confirmados, estão os médicos Felipe Eduardo M. de Andrade (São Paulo – SP), Andréa Damin (Porto Alegre – RS), Guilherme Garcia (São Paulo – SP) e Leonardo Soares (Goiânia – GO), que vão apresentar aos participantes discussões baseadas em evidências, protocolos inovadores e vivências práticas de grandes centros brasileiros.

A conferência mineira foi construída para refletir exatamente o momento que a especialidade vive hoje: um período de intensa transformação científica, tecnológica e social. “Quando reunimos, em uma mesma programação, temas como painel genético, terapias-alvo, imunoterapia, tumores com baixa expressão de HER-2 e tratamento do câncer de mama associado à mutação BRCA, estamos falando de medicina de precisão, de decisões cada vez mais individualizadas e baseadas em evidências robustas”, ressalta o médico, pesquisador e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Henrique Lima Couto.

Ao mesmo tempo, o encontro amplia o debate para questões que exigem sensibilidade e atualização permanente da comunidade médica, como o rastreamento em homens e pessoas transgênero, a toracoplastia masculinizadora, a amamentação de não gestante e os desafios relacionados à síndrome autoimune-inflamatória induzida por adjuvante (síndrome de Asia) e à doença do silicone.

“A mastologia contemporânea precisa olhar para a diversidade dos corpos e das experiências, sem renunciar ao rigor científico. Nosso compromisso é promover um espaço de qualificação técnica, diálogo interdisciplinar e reflexão ética. E, nesse contexto, investir em conhecimento é investir diretamente na qualidade de vida dos nossos pacientes e no fortalecimento da saúde pública no Brasil. Queremos que cada profissional saia mais preparado para oferecer um cuidado integral, seguro, humanizado e inclusivo”, frisa Henrique.



Serviço

8ª Jornada Mineira de Mastologia

Dias: 20 e 21 de março

Local: Hotel Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315 - Lourdes, Belo Horizonte - MG

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Inscrições: www.mastominas.com.br