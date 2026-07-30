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AGOSTO DOURADO

O escudo biológico que pouca gente associa ao ato de amamentar

Estudo revela uma alteração profunda nos tecidos que deixa uma memória de defesa permanente na saúde feminina

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Repórter
30/07/2026 16:00

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Apoiar a amamentação é investir em um futuro mais saudável para crianças, mães e toda a sociedade
Para o bebê, os ganhos permanecem insubstituíveis, garantindo anticorpos vitais e o correto desenvolvimento anatômico crédito: Freepik

O início do Agosto Dourado, marcado pelo Dia Mundial da Amamentação em 1º de agosto, costuma reforçar a importância do leite materno no desenvolvimento imunológico e nutricional dos recém-nascidos. No entanto, a ciência lança luz sobre um benefício igualmente transformador: o impacto biológico do aleitamento na prevenção de doenças mamárias.  

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Durante a produção de leite, a mama passa por um processo intenso de diferenciação e renovação celular que elimina estruturas com danos genéticos, reduzindo a vulnerabilidade do órgão a transformações malignas a longo prazo. 

De acordo com o mastologista Henrique Lima Couto, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais (SBM-MG), o efeito protetor vai muito além das questões hormonais promovidas no período. 

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"A amamentação induz uma maturação completa dos tecidos da mama e estimula o surgimento de células de defesa especializadas no próprio local. É como se a glândula passasse por uma reprogramação imunológica que deixa uma memória protetora para o resto da vida, dificultando o surgimento de alterações graves", explica. 

Essa proteção é respaldada por pesquisas na área da oncologia, que comprovam que a amamentação continuada reduz de forma significativa o risco de surgimento do câncer de mama — o tumor mais frequente entre as mulheres. 

Para o bebê, os ganhos permanecem insubstituíveis, garantindo anticorpos vitais e o correto desenvolvimento anatômico. Porém, para a mulher, o aleitamento se consolida como um dos fatores preventivos mais potentes contra o desenvolvimento de células tumorais ao longo da vida. 

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Dessa forma, o incentivo ao aleitamento deve ser encarado como uma estratégia essencial de saúde pública para a prevenção do câncer, pois traz uma proteção duradoura para a saúde da mulher, além de garantir a nutrição do bebê.

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