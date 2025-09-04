A importância da amamentação exclusiva nos seis primeiros meses

A amamentação é capaz de salvar vidas, sendo de extrema importância para o recém-nascido por prevenir infecções e até mesmo reduzir o risco de mortalidade neonatal. O aleitamento materno também beneficia a mãe, prevenindo complicações como hemorragia pós-parto, incentivando a diminuição do tamanho do útero - conhecida como involução uterina, entre outros.

De acordo com a neonatologista da Rede Mater Dei de Saúde, Ana Luiza Diniz, o leite materno contém anticorpos, imunoglobulinas, células de defesa e proteínas que fortalecem o sistema imunológico do bebê. “Nutricionalmente falando, não temos nenhum outro alimento, seja de origem animal ou vegetal, que se compare ao leite materno para o bebê humano”, explica.

Quais os benefícios?

Além de favorecer o desenvolvimento infantil, a amamentação também impacta positivamente a saúde da mulher. Segundo a especialista, o processo auxilia na recuperação pós-parto por meio da ação do hormônio ocitocina e reduz o risco de câncer de mama e de ovário. Atualmente, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento exclusivo até os seis meses, podendo ser mantido, em conjunto com outros alimentos, até os dois anos ou mais.

Ana Luiza reforça que cada família tem seu próprio ritmo e que a amamentação deve ser vivida de maneira segura e prazerosa. “É a mãe quem define esse tempo, avaliando se está em harmonia com a sua rotina, com as necessidades do bebê e com seu bem-estar. E o bebê, por sua vez, também sinaliza o momento certo do desmame”, orienta.

Mitos

Apesar de natural, a amamentação ainda é cercada de mitos. Entre os mais comuns, estão a crença de que o leite materno pode ser fraco ou de que amamentar provoca queda dos seios. “A literatura científica não descreve a existência de leite fraco e até mesmo mães em situação de desnutrição conseguem nutrir seus filhos adequadamente. Já as mudanças nas mamas estão muito mais ligadas às alterações hormonais da gestação do que ao ato de amamentar”, esclarece a especialista.

A neonatologista também chama atenção para o aspecto emocional desse período, já que o puerpério é uma fase sensível. "A mãe precisa ser acolhida e apoiada, sem críticas ou julgamentos. Esse suporte é fundamental para que ela se sinta bem consigo mesma e com o bebê”. Por isso, o apoio de familiares, profissionais de saúde e redes de suporte é essencial para que cada mãe encontre seu próprio tempo e viva esse processo de forma segura e prazerosa.

