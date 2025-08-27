Hospital Ipiranga Arujá promove curso de aleitamento materno

Neste mês é celebrado o ‘Agosto Dourado’, uma campanha que reforça a importância da amamentação como base para a saúde e o desenvolvimento infantil. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno, alimento considerado completo e insubstituível nos primeiros meses de vida. Neste contexto, o apoio de profissionais de saúde, especialmente enfermeiras especializadas em aleitamento materno, tem sido fundamental para acolher as mães e superar os desafios dessa fase.

A diretora do Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá, Graciane Mechenas, ressalta na prática os desafios que as mães enfrentam antes mesmo do nascimento. “Muitas mães chegam com dúvidas sobre a melhor forma de amamentar. Nosso papel é orientar tecnicamente, mas também oferecer escuta e apoio. Quando bem assistida, a mulher se sente confiante para iniciar o aleitamento materno", afirma.

O jeito do bebê iniciar o processo de sucção e produção de leite insuficiente são outros momentos difíceis relatados por muitas mulheres, por isso, o profissional especializado tem um papel fundamental neste início.

A presença de um profissional especializado na maternidade faz toda a diferença. “Precisamos desmistificar a amamentação idealizada. É um processo natural, mas também pode ser desafiador. Nossa missão é informar, acolher e construir soluções junto com a família”.

Cursos e orientação especializada: um diferencial no cuidado

Com foco na promoção da saúde e no fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê, a equipe do Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá realiza cursos para gestantes, rodas de conversa e atendimentos individualizados. São abordados temas como os desafios da amamentação, técnicas de ordenha, formas de armazenamento do leite e amamentação mista.

A proposta é acolher diferentes realidades e oferecer um cuidado integral, respeitando a individualidade de cada família contribuindo para a amamentação desde os primeiros momentos de vida. “Uma mãe emocionalmente amparada consegue amamentar com mais tranquilidade e estabelecer um vínculo saudável com seu filho”, conclui a médica.