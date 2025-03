Confira quais são os tipos de cânceres que mais ameaçam a saúde feminina

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), revelam que os tumores malignos mais comuns entre as mulheres continuam crescendo, com destaque para o câncer de mama, que deve atingir 73,6 mil novos casos só este ano.

A oncologista clínica Elisa Fontes afirma que a mamografia é a principal ferramenta para detecção da doença e uma vez diagnosticada precocemente pode elevar as chances de cura para 95%. “Enquanto o Ministério da Saúde indica o exame bienal a partir dos 50 anos, sociedades médicas defendem a mamografia anual a partir dos 40”.

Ainda segundo a especialista, que integra a equipe médica da Cetus Oncologia – clínica especializada em tratamentos oncológicos com unidades em Belo Horizonte, Betim e Contagem - o tumor colorretal é o segundo mais comum entre as brasileiras, com mais de 23 mil novos casos ao ano.

“A colonoscopia é a melhor ferramenta de rastreamento, pois identifica tumores em estágio inicial e detecta pequenas lesões benignas (pólipos) na região intestinal antes mesmo que elas se tornem cancerosas”, explica. A avaliação é feita através de um tubo flexível com iluminação e uma câmera na extremidade, introduzido no ânus, o que permite que todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, seja visualizado.

Elisa destaca que o estilo de vida de muitas mulheres, marcado por uma rotina extremamente acelerada, em que várias conciliam inúmeras tarefas ao mesmo tempo, está entre as causas para os tumores oncológicos.

“Infelizmente muitas de nós temos que ser esposas, mães e profissionais. E como se não bastasse essa pressão, buscamos incessantemente por reconhecimento em um mundo ainda machista, que a todo instante coloca em xeque nossa credibilidade”. Mergulhadas na correria diária e insana, Fontes pontua que não é raro faltar tempo para a prática de hábitos saudáveis como atividade física e alimentação equilibrada. “Hoje, por exemplo, desembala-se mais e descasca-se menos. Com isso comemos mais produtos industrializados.”

A médica também acrescenta que o estresse da vida moderna faz com que muitas pessoas, não só as mulheres, aumentem o uso de álcool e cigarro como tentativa de fuga da rotina. Embora o consumo geral de tabaco no Brasil caiu cerca de 35% desde 2010, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência de câncer de mama no público feminino continua aumentando. É o quarto mais comum entre elas no Brasil, representando 6% dos diagnósticos.

Autocuidado é prioridade

Para aquelas que estão imersas no dinamismo frenético da vida moderna e com isso negligenciam os cuidados com a saúde, Elisa deixa um recado essencial: “Nós temos que ser nossa principal prioridade. Por isso é fundamental encontrarmos espaço na agenda corrida para o autocuidado, fazer atividade física e cuidar da alimentação, assim como cuidamos da alimentação dos nossos filhos. Fazer visitas regulares ao médico é outra estratégia de prevenção impossível de ignorar”.

A oncologista reforça ainda sobre a importância do cuidado começar já na adolescência ao lembrar, por exemplo, que a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), disponível gratuitamente no SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos, é uma das principais formas de evitar o câncer de colo do útero, doença que responde por 7% das detecções oncológicas nacionais entre as mulheres. De acordo com o INCA, a neoplasia deve acometer 17 mil brasileiras neste ano, e, infelizmente, matar mais de sete mil delas. “Adotar uma rotina focada no combate a qualquer enfermidade, ou seja, incorporar hábitos saudáveis, é, sobretudo, um ato de amor a vida, e nós, mulheres, temos que praticar esse amor-próprio todos os dias”, finaliza.