Osteoporose afeta mais de 200 milhões de mulheres no mundo

A osteoporose é uma das doenças crônicas mais frequentes entre as mulheres e um dos principais desafios relacionados ao envelhecimento saudável. Caracterizada pela perda progressiva da densidade mineral óssea e pela deterioração da estrutura dos ossos, a condição aumenta significativamente o risco de fraturas, especialmente na coluna, no punho e no quadril.



Apesar de seus impactos potencialmente graves, a osteoporose costuma evoluir de forma silenciosa, sem sinais ou sintomas perceptíveis em suas fases iniciais. Na maioria dos casos, o diagnóstico acontece somente após a ocorrência de uma fratura, quando a fragilidade óssea já está instalada.

Segundo dados da Internacional Osteoporosis Fonundation (IOF), uma em cada três mulheres com mais de 50 anos sofrerá uma fratura osteoporótica ao longo da vida. A entidade estima ainda que mais de 200 milhões de mulheres convivam com a doença em todo o mundo. Nas mulheres acima de 45 anos, as fraturas relacionadas à osteoporose são responsáveis por mais dias de hospitalização do que diversas outras enfermidades, incluindo diabetes, infarto e câncer de mama.

No Brasil, a situação também merece atenção. Dados do Ministério da Saúde apontam que aproximadamente 10 milhões de pessoas convivem com a osteoporose. A doença figura entre as principais causas de fraturas em idosos e mulheres na menopausa, podendo provocar perda de autonomia, limitações físicas permanentes e aumento do risco de mortalidade.



Entre as mulheres, a menopausa representa um dos períodos de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento da osteoporose. A redução da produção de estrogênio, hormônio fundamental para a manutenção da massa óssea, acelera o processo de perda mineral e aumenta o risco de fragilidade esquelética.

“A queda dos níveis hormonais após a menopausa promove uma aceleração importante da perda óssea. Por isso, essa fase exige acompanhamento médico regular e uma atenção especial aos fatores que contribuem para a preservação da saúde dos ossos”, explica o ortopedista Gustavo Barboza, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC).

Além das alterações hormonais, fatores como predisposição genética, sedentarismo, alimentação inadequada, deficiência de cálcio e vitamina D, tabagismo e consumo excessivo de álcool também estão associados ao desenvolvimento da doença.

O principal exame utilizado para identificar a doença é a densitometria óssea, considerada o método mais eficaz para avaliar a densidade mineral dos ossos e detectar precocemente a perda de massa óssea. Mulheres na pós-menopausa, pessoas com histórico familiar da doença e pacientes com fatores de risco devem conversar com seus médicos sobre a necessidade de realizar a avaliação.

O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, suplementação de cálcio e vitamina D, prática de exercícios físicos específicos e medicamentos que ajudam a preservar ou recuperar a massa óssea. A escolha da estratégia terapêutica depende das características individuais de cada paciente e deve ser acompanhada por um profissional de saúde.



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“A osteoporose é uma doença que pode ser prevenida, diagnosticada precocemente e tratada. Quanto mais cedo houver conscientização e acompanhamento, maiores são as chances de preservar a autonomia e evitar complicações futuras”, destaca o médico.