Menopausa sem tabu: o que ninguém conta sobre autoestima, libido e carreira

Durante muito tempo, a menopausa foi tratada como um assunto quase proibido, restrito ao consultório médico ou às conversas sussurradas entre amigas. Mas esse cenário está mudando. Cada vez mais mulheres têm falado abertamente sobre o tema, trazendo à tona não só os sintomas clássicos, como ondas de calor, mas também impactos menos óbvios e igualmente importantes na autoestima, na vida sexual e até na carreira.



Mais do que uma fase biológica, a menopausa atravessa questões emocionais, sociais e de identidade. E ignorar isso pode tornar o processo muito mais difícil do que ele precisa ser.



“A menopausa não é uma doença, mas os sintomas podem comprometer significativamente a qualidade de vida. O problema é que muitas mulheres naturalizam o sofrimento e deixam de buscar ajuda”, explica a ginecologista Karoline Prado.

Não é só calorão: o que muda



Embora os fogachos sejam os mais conhecidos, eles estão longe de ser os únicos sinais. Oscilações de humor, ansiedade, cansaço constante, dificuldade de concentração e queda da libido são queixas frequentes e muitas vezes confundidas com estresse ou sobrecarga do dia a dia.



“A queda hormonal impacta diretamente neurotransmissores ligados ao humor e à libido. Por isso, não é ‘frescura’ ou ‘fase’: existe uma base biológica importante por trás dessas mudanças”, destaca a médica.



Essa combinação de fatores pode mexer profundamente com a forma como a mulher se percebe, afetando autoconfiança, imagem corporal e até o desempenho profissional.

Menopausa também impacta a vida profissional



Fadiga, lapsos de memória e dificuldade de foco podem interferir diretamente na produtividade. Em um cenário em que muitas mulheres estão no auge da carreira, esses sintomas ainda são pouco discutidos, o que gera frustração e, muitas vezes, silêncio.



Trazer o tema para o centro da conversa é um passo importante para reduzir o estigma e ampliar o acesso à informação e ao cuidado.

Tem solução — e ela é individualizada



A boa notícia é que existem caminhos seguros e eficazes para atravessar essa fase com mais qualidade de vida. E eles vão muito além de “aguentar firme”.



“Hoje temos recursos seguros e individualizados, incluindo reposição hormonal, quando indicada, que permitem que a mulher atravesse essa fase com bem-estar, autoestima e vida ativa”, afirma Karoline Prado.



Além disso, hábitos como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e atenção ao sono fazem diferença real no controle dos sintomas.

Informação é poder



Se antes a menopausa vinha acompanhada de silêncio, hoje ela pede protagonismo. Entender o que está acontecendo no corpo é o primeiro passo para fazer escolhas mais conscientes e viver essa fase sem culpa, sem vergonha e sofrimento desnecessário.



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“Falar de menopausa também é falar de saúde mental, sexualidade e identidade. Quanto mais informação, mais autonomia a mulher tem para fazer escolhas conscientes”, reforça a especialista.