Quando o cansaço vira alerta: dores e exaustão podem esconder doenças

Em meio à rotina intensa, ao sono insuficiente e ao estresse do dia a dia, é comum atribuir o cansaço à correria. Quando, porém, a exaustão persiste mesmo com períodos de descanso ou aparece acompanhada de outros sintomas, o quadro merece atenção e pode indicar a necessidade de uma avaliação médica para identificar suas possíveis causas.

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"Essa é uma das principais queixas no consultório. Pessoas convencidas de que precisam apenas descansar, mas o cansaço persistente não é um diagnóstico. Ele pode ser o primeiro sinal de que algo no organismo não está funcionando bem”, alerta Francimar Amorim, clínico geral da Hapvida.

Anemia, deficiências nutricionais, hipotireoidismo, diabetes, apneia do sono, infecções e doenças autoimunes estão entre as possíveis causas. Ansiedade e depressão também podem provocar sintomas físicos, como falta de energia, tensão muscular, alterações no sono e dores de cabeça.

“O principal problema é quando os sintomas permanecem por semanas, compromete atividades simples ou surge sem uma causa aparente, motivo pelo qual precisa ser avaliado”, explica Francimar. Falta de ar, palpitações, febre persistente, desmaios, perda de peso sem explicação, fraqueza intensa ou dor forte são sinais de alerta e exigem atendimento médico.

A avaliação inicial pode ser feita por um clínico geral, que analisa o histórico, a duração e os sintomas associados para direcionar a investigação. “Não existe uma única resposta para o cansaço. O mais importante é não normalizar um sintoma que já começou a limitar a vida e permitir que a causa seja identificada o quanto antes”, destaca o especialista.



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