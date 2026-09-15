Burnout materno: sinais de alerta, causas e a importância da rede de apoio
Entenda o que é o esgotamento materno e como o suporte de familiares e amigos é fundamental para a saúde mental das mães no pós-parto
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A romantização da maternidade, que prega uma experiência sempre feliz e sem percalços, cria uma pressão irreal sobre as mulheres. Quando a realidade se impõe, com noites mal dormidas, inseguranças e uma rotina exaustiva, muitas mães se sentem culpadas ou inadequadas por não corresponderem ao ideal, o que pode abrir portas para o esgotamento físico e mental.
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O que é o burnout materno?
O burnout materno, também conhecido como esgotamento materno, é um estado de exaustão emocional, física e mental causado pelo estresse crônico relacionado às responsabilidades da maternidade. Ele vai além do cansaço comum e afeta a capacidade da mãe de cuidar de si e dos filhos.
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Esse quadro não surge de um dia para o outro. É um processo gradual que se intensifica pela sobrecarga de tarefas, falta de sono, ausência de tempo para si e, principalmente, pela falta de uma rede de apoio sólida. A sensação é de estar constantemente no limite, sem energia para lidar com as demandas do dia a dia.
Como a rede de apoio pode ajudar?
A presença de uma rede de apoio, formada por familiares, amigos e o parceiro, é um dos principais fatores de proteção contra o esgotamento materno. Esse suporte não se resume a palavras de incentivo, mas se traduz em ajuda prática que alivia a carga da mãe e valida seus sentimentos.
Apoiar significa assumir tarefas, como cuidar do bebê para que a mãe possa descansar, preparar uma refeição ou ajudar na organização da casa. Também envolve oferecer uma escuta ativa e sem julgamentos, permitindo que a mulher expresse suas angústias e frustrações sem medo de ser criticada. Essa colaboração é essencial para que ela se sinta amparada e consiga atravessar o período do puerpério com mais tranquilidade.
Conheça os principais sinais de alerta
Identificar os sinais de esgotamento é o primeiro passo para buscar ajuda e evitar que o quadro se agrave. Familiares e amigos devem ficar atentos a mudanças de comportamento. Os principais indicativos incluem:
Cansaço extremo e persistente, que não melhora com o descanso;
Irritabilidade constante e explosões de raiva desproporcionais;
Distanciamento emocional do bebê, dos filhos ou do parceiro;
Sentimento de culpa, fracasso e inadequação como mãe;
Falta de prazer em atividades que antes eram agradáveis;
Alterações no sono e no apetite, para mais ou para menos;
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Dificuldade de concentração e esquecimentos frequentes.