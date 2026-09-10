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PERÍODO PRÉ-ELEITORAL

Eleições 2026: como proteger a saúde mental da tensão política

Especialistas dão orientações de como proteger o bem-estar psicológico sem se desligar totalmente do factual durante o período pré-eleitoral.

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Estado de Minas
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Repórter
10/09/2026 13:47 - atualizado em 10/09/2026 15:10

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No dia 4 de outubro de 2026, os brasileiros voltarão às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Além da escolha dos representantes para os próximos anos, a eleição também chama atenção para a tecnologia utilizada no processo de votação. Empregada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996 e adotada em todo o país desde 2000, a urna eletrônica se tornou um dos principais instrumentos do sistema eleitoral br
A exposição constante a um fluxo de notícias sobre a disputa eleitoral gera um ambiente de incerteza e insegurança, que pode desencadear quadros de ansiedade, estresse e esgotamento emocional crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A um mês das eleições gerais de outubro de 2026, a escalada da tensão no cenário político brasileiro, marcada pela intensa polarização, tem um efeito direto na saúde mental da população. A exposição constante a um fluxo de notícias sobre a disputa eleitoral gera um ambiente de incerteza e insegurança, que pode desencadear quadros de ansiedade, estresse e esgotamento emocional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Neste período pré-eleitoral, equilibrar a necessidade de se manter informado com a proteção do bem-estar psicológico se torna um desafio diário. Adotar estratégias para filtrar o consumo de informação é fundamental para atravessar a reta final da campanha sem adoecer.

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Por que o noticiário político afeta tanto a saúde mental?

A exposição contínua a notícias sobre crises e conflitos faz com que o cérebro permaneça em estado de alerta. Essa percepção de ameaça constante ativa respostas fisiológicas de estresse, como a liberação de cortisol, que, em excesso, pode levar à exaustão, irritabilidade e dificuldade de concentração.

O fenômeno conhecido como “doomscrolling” — termo popularizado a partir de 2020 para descrever o ato de consumir compulsivamente notícias negativas em redes sociais e portais — agrava esse quadro. Os algoritmos tendem a reforçar o ciclo, entregando mais conteúdo similar e aprofundando a sensação de impotência e desesperança diante dos fatos.

Como filtrar o excesso de notícias sem se alienar?

Criar uma rotina de consumo de informação consciente é o primeiro passo para reduzir o impacto negativo do noticiário. Não se trata de ignorar a realidade, mas de estabelecer limites saudáveis que permitam o processamento dos acontecimentos sem sobrecarga emocional. Algumas práticas podem ajudar nesse processo:

  • Defina horários para se informar: estabeleça momentos específicos do dia para ler ou assistir ao noticiário, como no início da manhã e no fim da tarde. Evite consumir notícias logo ao acordar ou antes de dormir.

  • Escolha fontes confiáveis: priorize veículos de jornalismo profissional e evite se informar apenas por meio de redes sociais, onde a desinformação e o discurso de ódio circulam com mais liberdade.

  • Desative as notificações: alertas de notícias no celular mantêm o cérebro em um estado de prontidão constante para algo ruim. Desativá-los devolve o controle sobre quando você decide se informar.

  • Busque um equilíbrio temático: intercale o consumo de notícias políticas com conteúdos sobre outros assuntos de seu interesse, como cultura, esportes, ciência ou entretenimento.

  • Converse sobre outros assuntos: em encontros com amigos e familiares, proponha ativamente temas que fujam da pauta política. Criar zonas de respiro em conversas sociais é essencial.

Quais os sinais de que a política está prejudicando seu bem-estar?

É importante estar atento aos sinais que o corpo e a mente dão quando o limite é ultrapassado. Reconhecer esses sintomas é o primeiro passo para buscar uma mudança de hábitos ou, se necessário, ajuda profissional. Fique atento a alguns indicadores comuns:

  • Alterações de humor, como irritabilidade e impaciência constantes.

  • Dificuldade para dormir, insônia ou pesadelos recorrentes.

  • Sentimentos de desesperança ou ansiedade ao pensar no futuro do país.

  • Cansaço físico e mental persistente, mesmo sem esforço aparente.

  • Evitar conversas ou encontros sociais para não ter que discutir política.

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